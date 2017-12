Las lecciones de la prueba más difícil para Macri

Cinco días ya pasaron desde la sanción de la reforma jubilatoria, pero sus efectos son aún evidentes en los principales protagonistas del Gobierno. Todos quedaron exhaustos como nunca antes, física y políticamente. En el cierre de la semana sólo deseaban llegar a la Navidad en pie.

Lejos de la retórica resultadista que algún sector interno del oficialismo buscó instalar, la realidad es otra: el debate de la ley expuso al presidente Mauricio Macri a la situación más crítica desde que asumió. No sólo puso en juego la forma republicana de representación legislativa y la posibilidad de que sea reemplazada por un nuevo esquema de expresión popular en las calles, con un nivel de violencia pocas veces vista.

También exhibió un modelo de ejercicio de poder basado en acuerdos que se demostraron débiles, e hizo tambalear algunos principios internos de Cambiemos, generando roces inusuales entre ministros. El Gobierno se quedó con un trofeo muy costoso, la ley, pero también con muchas enseñanzas que sus propios integrantes admiten en reserva con definiciones claras.

"Debemos reforzar los 128 votos en la Cámara de Diputados que nos garantizan gobernabilidad". La frase, que corresponde a un ministro que estuvo involucrado en las negociaciones, marca la preocupación por el déficit político que exhibió Cambiemos. Se suponía que con el recambio de la elección de octubre, las alianzas permitirían mayorías más fluidas, pero la realidad marca que la ausencia de liderazgos claros en la oposición transforma a cada diputado en un lobo solitario. La noche crucial del lunes al martes, los estrategas sagaces del oficialismo parecían arrinconados ante una realidad irreductible. En un salón contiguo del Palacio Legislativo sufrían juntos Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, sin poder sumar un voto con su presencia firme y comprometida. Justo ellos, los especialistas en seducir voluntades. Elisa Carrió buscaba marcar el paso de la sesión recostada y físicamente deteriorada, mientras Rogelio Frigerio, Emilio Monzó y Nicolás Massot bregaban con pedidos insólitos de algunos diputados para poder asegurar los votos. La decisión de Mario Negri de no hacer su discurso de cierre y pedir la votación fue lo más parecido a un director técnico reclamando la hora a un árbitro para que termine un partido de fútbol. A las 7 de la mañana, 127 diputados votaron la ley, es decir que el oficialismo podría haber perdido si todo el resto de la cámara se sentaba en sus bancas y se expresaba en contra.

"Tenemos que aprender que no nos sirve hacernos los boludos y no explicar los temas conflictivos para ver si pasan sin que paguemos costos políticos". Otra vez el ministro agotado ofrece una síntesis de otro debate muy intenso: el comunicacional. Sólo con el tema de las tarifas el año pasado el área que conduce Peña quedó tan cuestionada internamente. Carrió lo dijo con todas las letras, más allá de su enfrentamiento con el autor intelectual Jaime Durán Barba. Macri confía ciegamente en ellos, pero eso no garantiza que en la próxima ocasión el triunfo pírrico mute en fracaso.

"El Gobierno no puede depender siempre de los gobernadores". Frigerio y los suyos quedaron en la mira por el comportamiento dispar de los mandatarios provinciales. Macri se enojó con varios de ellos, que dijeron una cosa e hicieron otra. Pero el ala política entiende que no se puede conseguir fidelidad completa de los gobernadores peronistas cuando Cambiemos busca hacerlos socios de una medida impopular como la reforma jubilatoria, mientras al mismo tiempo intenta horadar su poder territorial para arrebatarles el poder en 2019. Sin la perspectiva de una transversalidad macrista, los gobernadores descreen de que su cercanía con la Casa Rosada les permita suplir la ausencia de un liderazgo propio poskirchnerista. Eso los vuelve poco fiables.

"El entorno del Presidente exhibió confusión en los momentos críticos". Esta vez el autor del comentario es un diputado importante que recibió las quejas de los peronistas dispuestos a acompañar. Las idas y venidas con el DNU y la propuesta del bono fueron dos episodios que exhibieron dinámicas internas descoordinadas y que fueron funcionales a quienes querían obstruir el debate. Carrió se atribuye el mérito de haber guiado ambas decisiones. Otros, en cambio, la señalan por acciones inconsultas.

"No tenemos un guión sobre cómo actuar contra la violencia", reconoció Hernán Iglesias Illia, coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete. Las discusiones sobre qué fuerza de seguridad debe ser convocada en caso de incidentes en el espacio público y bajo qué protocolo de acción se agravaron mucho desde aquellos incipientes chisporroteos por los piquetes en la ciudad de principios del año pasado. El jueves pasado la Gendarmería quedó en la mira por su reacción. Cuatro días después, la policía porteña terminó la jornada con 80 heridos.

Macri se replegó ahora para pasar las Fiestas en familia, con un caudal político algo desgastado. Nada que no pueda revertir en algunos meses. Pero las frases de sus compañeros de ruta parecen aconsejarle revisar esa foto que se coló en su equipaje en la última semana, en la que su gobierno apareció como pocas veces antes aturdido por un escenario que no previó.