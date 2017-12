Moda: de pies a cabeza, los 10 ítems imperdibles para este verano

Como en cada temporada, de una enorme variedad de tendencias en la moda sobresalen aquellas que son elegidas por el "Street-style", y que quizás se repiten infinitas veces en diferentes estilos. He aquí una lista para tomar nota de las prendas que se llevarán en los meses más hot del año:

1-Del homewear a la calle

Vestidos lenceros, pantalones pijama y batas salen de la habitación para pasear tanto durante el día como la noche. Para quienes no se animen a llevar un total look pueden optar por detalles de lencería como encajes o batas por encima de un short. Lo que aquí importa sobre todo es la actitud.

2-Túnicas

Túnica: MJ2A. Foto: Gentileza Coni Tarallo

Ideales para ir a la playa o disfrutar un día al aire libre, porque son frescas y se adaptan perfectamente a las altas temperaturas. Se pueden elegir largas, cortas y de una enorme variedad de texturas ¡Si son estampadas mejor!

3-Cuadros Vichy

Foto: Gentileza LuciaxBela

Aunque Brigitte Bardot lo puso de moda en los años 50' ya viene asomándose hace un par de años atrás en las pasarelas internacionales. Sin embargo, es en este verano que los cuadraditos "tipo mantel de picnic" cobrarán mayor protagonismo. Desde vestidos y faldas, hasta blusas e incluso zapatos se verán impregnados con este estampado.

4-Con V de volados

Foto: Gentileza MJ2A

Se repetirán en una, dos y hasta tres capas de vuelos en una misma prenda. Aunque suelen agregar volumen, si se los alterna con otras piezas lisas, pueden quedar muy cancheros y aportar un aire juvenil al conjunto.

5-Body, el hit de la temporada

Foto: Gentileza Carolina Zdanovich

Son versátiles y se adaptan a todo tipo de contextura. Los bodies aunque entrarían en la categoría "lencería", mencionada anteriormente, tienen su propio capítulo ya desde los 90' cuando eran furor. Hoy son una pieza indispensable en cualquier guardarropa, ya sea para un look informal con un jean o de fiesta con una falda.

6-Lo escrito, escrito está

Foto: Gentileza Pierre Olivares

Ya no solo se trata de "Una imagen vale más que mil palabras", porque ahora se pueden llevar slogans o frases que expresen pensamientos o deseos en prendas de todo tipo. Desde remeras y camisas hasta vestidos y pantalones hablan por sí solos y aportan una cuota de originalidad en cada outfit.

7-Gafas excéntricas

Foto: Gentileza Coni Tarallo

Atrás quedaron los tiempos en donde los diseños de anteojos eran un accesorio simplemente para protegernos del sol. En esta temporada, no importa el tamaño, la forma o el color, mientras más raros sean, mejor. Las geometrías y las piedras se suman en los diferentes modelos, como así también los marcos de diferentes colores y texturas. Es por esta razón que cada vez más, en especial las fashionistas, adquieren un par de anteojos para cada ocasión o oufit.

8-Cestitas de mimbre

Alexa Chung en su Instagram con la cartera de mimbre.

¿De picnic? No, necesariamente. El bolso de mimbre con el que se paseaban desde Audrey Hepburn, Jane Birkin y hasta Sophia Loren, se reinventa para acompañar los mejores estilismos de verano. Como no podía ser de otra manera, las "It girls" como Olivia Palermo, Alexa Chung y Chiara Ferragni ya se sumaron a esta tendencia y lucen cestas de mimbre, paja o combinadas con otros materiales y diseños. La novedad es que muchas los elijen también para una fiesta de noche con outfits súper elegantes ¿Se animan?

9-Mules o zapatos sin talón

Foto: Gentileza: Saverio Di Ricci

Planos o con tacos, estos zapatos cerrados por delante y abiertos en el talón confirman que cuando una tendencia se puede adaptar a cualquier look entonces permanecerá durante largas temporadas. Y este es el caso de las mules que se llevaban en los 90' y hoy se convirtieron en los grandes conquistadores de la moda versátil.

10- Maxi Aros

Foto: Gentileza: Roxana Zarecki

Todas las miradas estarán enfocadas en los pendientes, que se llevan en un tamaño XL y se lucen con gran elegancia. Aunque el pánico generalmente está en caer en la exageración, con esta tendencia el "más es más" y está todo permitido. Eso sí, no abusar de accesorios si ya optamos por unos Maxi Aros.