Acompañados por la ministra Carolina Stanley, desayunaron en Los Piletones

Mauricio Macri y Juliana Awada visitaron por Navidad el comedor de Margarita Barrientos. Foto: Twitter

El presidente Mauricio Macri estuvo hoy en el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos en el barrio porteño de Villa Soldati , acompañado de la primera dama, Juliana Awada , y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley .

En un encuentro que ya es costumbre, dado que el mandatario visita el lugar desde que era presidente del club Boca Juniors, Macri llegó a Villa Soldati en helicóptero y se trasladó hasta el barrio en auto, al que arribó a las 10 de la mañana para desayunar con Barrientos en el centro comunitario donde todos los días se asiste con 2100 platos de comida, de los cuales 960 son para niños.

"Vengo como todos los años, desde hace 11 ó 12 años, antes de Navidad, y espero que siga siendo así, que nada cambie", dijo el presidente al abandonar el comedor, en el único contacto con la prensa que aceptó.

La llegada de Macri fue precedida por un operativo de seguridad que comenzó anoche con efectivos de Gendarmería, que reforzaron la guardia.

El mandatario, su esposa y la ministra Stanley caminaron por las calles que conducen a Plumerillo 3995, donde está ubicado el comedor de Barrientos, que se destaca por su colorida fachada.

Junto al comedor Los Piletones, funciona también la guardería San Cayetano, que atiende a 130 chicos, el Centro de Salud Angela Palmisano, un Centro de Día para abuelos, y una farmacia comunitaria.

Barrientos, quien conoce a Macri desde hace 21 años, también está construyendo un centro de primera infancia en Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

Luego de la visita a Los Piletones, el jefe del estado pasará Nochebuena y Navidad en su quinta familiar Los Abrojos, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, y mañana viajará a Villa La Angostura, en Neuquén, para descansar junto a su familia y pasar el Año Nuevo, de acuerdo con lo publicado por la agencia Télam.

Las vacaciones de Macri serán breves, ya que su regreso a las actividades en la Casa Rosada está previsto para el 2 de enero próximo.

Las palabras de Margarita tras la visita

La fundadora de Los Piletones destacó ante la prensa luego del encuentro que compartieron empanadas, jugos, gaseosas y una charla muy familiar.

"Hablamos poco de política, mucho de la familia, de cómo disfrutamos de nuestros hijos. Ha sido una charla familiera", dijo Barrientos y aseguró que el encuentro con el presidente ya se transformó en cábala.

Asimismo, destacó que espera que el 2018 sea un año con mucha esperanza, "que podamos trabajar más, que la gente y la Argentina estén bien, que encontremos el camino que buscamos".

Respecto de los incidentes violentos por las protestas en rechazo a la reforma previsional, Barrientos indicó: "Hablamos de lo que pasó. Me parece que hay gente que todavía no quiere lo mejor para el país. Esto no lleva a mejorar, sigue dividiendo, eso no tendría que pasar. Los que han hecho divisiones ha sido la mala política y es lamentable que la gente siga creyendo en esa mala política", de acuerdo con el canal de noticias TN.

"No tenemos que tener divisiones de ninguna clase", aseguró y advirtió que el mensaje que le dejó el presidente fue que "hay que trabajar y con respeto".