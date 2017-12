Milagro Sala se solidarizó con los kirchneristas presos: "Lo que más me dolió fue la detención de Zannini"

La dirigente de la agrupación Tupac Amaru pidió que se termine con la "cacería política"

Milagro Sala se solidarizó con los kirchneristas presos: "Lo que más me dolió en el alma fue la detención de Zannini". Foto: Archivo

Desde su casa en Jujuy , donde cumple con su prisión preventiva domiciliaria, Milagro Sala habló tras la publicación de una nueva carta en la que la que volvió a acusar al gobernador Gerardo Morales y a defender a sus compañeros de militancia.

"Pido que se termine esta cacería política contra la oposición", destacó la dirigente de la agrupación Tupac Amaru , quien cumple prisión preventiva por varias causas que se tramitan en su contra: presunto fraude al Estado, extorsión, asociación ilícita, tentativa de homicidio y lesiones gravísimas.

La respuesta de Milagro Sala ante la prisión domiciliaria

cerrar

Sala se refirió a los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner que fueron apresados en las últimas semanas y aseveró que se sintió muy afectada por la detención de Carlos Zannini. "El que más me dolió en el alma fue la detención de Zannini. Lo conozco de la militancia. Ya fue hostigado políticamente y ahora le pasa lo mismo", dijo en diálogo con Radio 10.

Luego de hablar de los inconvenientes que tiene para recibir visitas, porque asegura que a sus familiares y allegados les piden "un montón de papeles", Sala recordó que el 16 de enero cumplirá dos años presa e indicó: "Estoy acá y no hice nada, es muy difícil".

Por último, se despachó contra la Justicia y el gobierno de Mauricio Macri : "Me olvidé de poner en la carta algo más a los jueces. Te quieren correr con las mismas causas que en la dictadura" dijo por un lado para luego agregar respecto del oficialismo: "Te hablan muy bonito. Quieren disimular que son la revolución del Cambio pero no lo son. Quieren hacernos creer eso. No hay que creerles. "No se gana combatiendo a los enemigos encarcelándolos. Eso genera más bronca".

Milagro Sala se solidarizó con los kirchneristas presos: "Lo que más me dolió en el alma fue la detención de Zannini". Foto: Télam

La carta completa

"Navidad para todos, no para unos pocos"

Hace dos años Mauricio Macri es presidente y por segunda vez tenemos que reclamar una Navidad Sin Presos Políticos.

Pero ahora ya no es solo Milagro Sala y los tupaqueros. Ahora somos 18 y hay que agregar también a los 26 compañeros del Ingenio La Esperanza. Todos ellos detenidos por defender los derechos de los trabajadores, por reclamar el pago de sus salarios y defender sus fuentes de trabajo.

Otra vez Morales repite la historia. Acusó a los dirigentes de ser delincuentes, él que es un gran genocida por goteo, que manda a sus diputados y senadores a meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, a las madres que cobran una asignación universal por hijo, a los ex combatientes de Malvinas y a los discapacitados. Lo hicieron 20 años atrás, y lo hacen ahora. Nosotros nacemos cilleros y morimos por el país. Macri, Morales y sus empresarios amigos lo hacen por sus negocios para pocos, saquean el país, le dan beneficios a los que más tienen y hambrean al pueblo.

Quiero en esta carta mandarle un abrazo a mis queridas/os compañeros que quedaron sufriendo en el penal de Alto Comedero y Gorriti Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Graciela López, Beto Cardozo, Javier Nieva; a mis queridos compañeros Amado, Fernando y Luis. Quien diría que con ellos, que vinieron a visitarme a la cárcel, nos saludaríamos de preso político a preso político.

Al querido Julio, Héctor un abrazo grande. A Carlitos Zannini que por segunda vez sufre una prisión injusta por defender sus ideales de justicia social. También a los otros compañeros a los que no conozco personalmente pero que hemos levantado las mismas banderas por una patria más justa, o en defensa de las tierras de los pueblos originarios. Mi saludo y respeto al lonko Facundo Jones Huala; a Diego Barreto, a Khalil y a Víctor Manzanares. A todas sus familias que están sufriendo esta terrible persecución.

A esta altura es inocultable, y no tienen forma de disimular que las detenciones son persecuciones políticas al kirchnerismo y a la oposición. La crisis política la tienen ellos y están desesperados porque teniendo todos los medios y la justicia no son queridos por los humildes de la patria.

No nos olvidamos de Santiago Maldonado. No nos olvidamos de Rafael Nahuel. Tenemos el ejemplo de las Madres, de las Abuelas. No vamos a bajar los brazos.

Hasta la victoria siempre

Para que volvamos a tener una Navidad feliz para todos y no para unos pocos

Abrazo desde esta nueva cárcel a la que me mandaron en El Carmen

Milagro Sala

Presa política

23/12/17