Cleveland Cavaliers- Golden State Warriors, un regalo perfecto para Navidad: el "menú" del día y el lamento de Lebron James

El cruce entre los grandes protagonistas de las últimas tres temporadas es el plato fuerte de una atractiva jornada en la liga norteamericana

| Golden State Warriors - P Cleveland Cavaliers - P

LeBron James busca el aro durante el primer cuarto en el Oracle Arena. Foto: Reuters

No detiene su marcha la NBA . Y en Navidad mucho menos. Es que desde 1947 que la competencia más poderosa del planeta básquetbol programa partidos para el 25 de diciembre y es la única liga profesional que lo hace. Y para que nadie se quede dormido después de tanto festejo, se apuesta fuerte, porque como menú principal ofrece a Cleveland Cavaliers y a Golden State Warriors (se miden a las 17 hora de la Argentina), los dueños del show de los últimos tres años, nuevamente frente a frente. Y casualmente esta será la tercera vez que chocarán en este día especial. Al que parece que no le gusta tanto este tema de jugar un día como hoy es a LeBron James , que en Twitter, se lamentó por tener que salir a la cancha justo en una jornada de celebración.

"Un duelo entre Kevin Durant y LeBron James es realmente divertido, es uno de los mejores que se pueden ver en la NBA". Las palabras de Steve Kerr , el entrenador de Golden, pone en contexto lo que será el duelo de esta tarde entre los dos equipos más poderosos. Y será un cruce con algunas particularidades, porque no estará Stephen Curry , ya que sufrió una lesión en el tobillo ante New Orleans Pelicans que lo dejó afuera de la cancha por dos semanas, y tendrá a un Lebron James algo apenado por no poder estar con su familia en Navidad y así lo que expresó vía Twitter: "Estar lejos de mi familia en Navidad por trabajo es lo peor! amo lo que hago y no lo cambiaría por nada del mundo, ¡pero no cambia el hecho de cómo me siento en este momento!".

El menú de Navidad de la NBA

El resto de la oferta de la NBA, también se presenta muy interesante, porque Joel Embiid con Philadelphia visitará New York Knicks (14 de la Argentina) y Washington irá Boston para frenar la furia de Kyrie Irving y los Celtics (19.30). Además, a las 22, se chocarán los planetas cuando James Harden y Chris Paul , con los Rockets , visiten a Oklahoma City Thunder , la casa de Russell Westbrook , Carmelo Antonhy y Paul George. El cierre último juego de la jornada (a las 0.30 del 26 en la Argentina), será con Minnesota Timberwolves desembarcando en el Staples Center para medirse con los Lakers de Lanzo Ball y Brandon Ingram.

El cruce de Navidad entre Cleveland y Golden en 2016