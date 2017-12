El kirchnerismo vs. Thomas Griesa: las frases más duras que le dedicaron al juez

Entre 2012 y 2015, Cristina Kirchner y sus ministros de Economía calificaron los fallos del juez como "disparates"; "colonialismo judicial" y "trampas"

Cristina Kirchner en la Casa Rosada en 2014 tras la emisión de un duro discurso contra Griesa luego de que la Argentina se declarara en desacato. Foto: Télam

"El juez Griesa no tiene potestad para resolver esta cuestión, de ninguna manera vamos a pagarle a los buitres sin quita y de contado". Corría noviembre de 2012 y con esas palabras reaccionaba el entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner,Hernán Lorenzino, al fallo del juez Thomas Griesa que ordenaba a la Argentina pagar a los holdouts más de US$ 1.300 millones.

El kirchnerismo le dedicó varias frases críticas al juez de Nueva York, Griesa, fallecido ayer a los 87 años. "Pagarle a los buitres es injusto e ilegal en términos de nuestra normativa interna", fue otra de las declaraciones que hizo Lorenzino aquel 2012, cuando la agenda política y económica del país giraba en torno al pago -o la falta de pago-, de la deuda. "La sentencia de Griesa es una especie de colonialismo judicial", agregaba.

Cristina Kirchner, sobre Griesa: "Quiere llevarse por delante la soberanía del país"

Dos años después, Cristina Kirchner se plantaba una vez más a pocas horas de que el juez neoyorquino declarara en " desacato " a la Argentina. "Nunca se ha llegado tan lejos en el disparate", dijo la entonces Presidenta."No me sorprendió la medida de Griesa y tampoco me sorprendería que dicte sanciones. A lo mejor me van a mandar presa la próxima vez que vaya a Nueva York... voy a ir igual, les aclaro", se ofuscó la Presidenta.

Griesa tenía 87 años. Foto: Archivo

Dos años después, en noviembre de 2014, el Ministerio de Economía sostenía a través de un irónico comunicado que la decisión de Griesa de autorizar por tercera vez al Citibank a pagar bonos con legislación argentina, era "una nueva muestra de incoherencia". "De esta manera, la definición se posterga para 2015, haciendo caso al pedido realizado por los fondos buitre [...] El juez hace siempre lo que los fondos buitres le solicitan", disparaba el comunicado.

Tres años después, en 2015, el sucesor de Lorenzino, Axel Kicillof, afirmaba en una entrevista radial que la sentencia de Griesa aceptando reclamos adicionales de bonistas en default era "peligrosa para el sistema financiero internacional"."Hubo una trampa muy bien armada en la que cayeron como chorlitos la mayoría de los economistas de la oposición, de los liberales, diciendo hay que ir conseguir un descuentito y pagar", añadió.

Cristina Kirchner: "La declaración de desacato es disparatada"

El ministro también consideró: "Griesa está haciendo esto de racionarlos para que no quede a la luz verdaderamente la aberración de su fallo, porque lo que hizo fue reconocer a gente que compró (bonos) a 25 por ciento de valor, un 1600 por ciento de ganancia". "Esto que ha hecho Griesa es un escándalo, y ahora este escándalo ya llega a los 8000 millones de dólares sumando todo".