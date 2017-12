Lionel Messi es el mejor futbolista de la temporada en la encuesta de The Guardian

El diario inglés nominó al argentino como el número 1 del año en su lista anual, por delante de Cristiano Ronaldo; quiénes son los otros jugadores de nuestro país

Lionel Messi, el mejor según The Guardian.

El diario inglés The Guardian publicó su tradicional encuesta anual, en la que Lionel Messi volvió a encabezar la nómina de los 100 mejores futbolistas del año, por delante de Cristiano Ronaldo , más allá de que el portugués se adueñó de los títulos individuales más prestigiosos del fútbol: el Balón de Oro y el premio The Best, de la FIFA.

En la encuesta de The Guardian participaron 169 invitados y expertos de fútbol de 63 países diferentes, incluidos directores técnicos y ex jugadores como Ronaldo Nazario, Hernán Crespo, Javier Zanetti, Patrik Andersson o Quinton Fortune.

El tercero, detrás de Messi y Cristiano Ronaldo , es Neymar , consolidado tras su desembarco en el PSG. Además de CR7, Real Madrid, ganador de la Champions League, incluyó a otros dos jugadores en el Top 10: el croata Luka Modric y el alemán Toni Kroos, mientras que inmediatamente después asoman Sergio Ramos (11°) e Isco (12°).

En cuanto a los argentinos, además de Messi, también están incluidos Paulo Dybala (14°), Sergio Agüero (20°), Mauro Icardi (33°), Gonzalo Higuaín (34°) y Ángel Di María (100°), que cierra la lista.

Estos son los 100 mejores de la temporada según The Guardian:

1-Lionel Messi (FC Barcelona)

2-Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

3-Neymar (Barcelona/PSG)

4-Kevin de Bruyne (Manchester City)

5-Harry Kane (Tottenham)

6-Luka Modric (Real Madrid)

7-Robert Lewandowski (Bayern Munich)

8-Kylian Mbappé (Monaco/PSG)

9-Toni Kroos (Real Madrid)

10-Eden Hazard (Chelsea)

11-Sergio Ramos (Real Madrid)

12-Isco (Real Madrid)

13-Edinson Cavani (PSG)

14-Paulo Dybala (Juventus)

15-Luis Suárez (Barcelona)

16-Gianluigi Buffon (Juventus)

17-N'Golo Kanté (Chelsea)

18-Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

19-Marcelo (Real Madrid)

20-Sergio Agüero (Manchester City)

21-Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)

22-Mohamed Salah (Roma/Liverpool)

23-David de Gea (Manchester United)

24.-Philippe Coutinho (Liverpool)

25-Christian Eriksen (Tottenham)

26-Dani Alves (Juventus/PSG)

27-Dries Mertens (Napoli)

28-Casemiro (Real Madrid)

29-Andrés Iniesta (Barcelona)

30-Paul Pogba (Manchester United)

31-Dele Alli (Tottenham)

32-Alexis Sánchez (Arsenal)

33-Mauro Icardi (Inter)

34-Gonzalo Higuaín (Juventus)

35-Jan Oblak (Atlético de Madrid)

36-Sadio Mané (Liverpool)

37-Romelu Lukaku (Everton/Manchester United)

38-David Silva (Manchester City)

39-Gabriel Jesús (Manchester City)

40-Manuel Neuer (Bayern Munich)

41-Radamel Falcao (Monaco)

42-Marco Asensio (Real Madrid)

43-Edin Dzeko (Roma)

44-Lorenzo Insigne (Napoli)

45-Leonardo Bonucci (Milan)

46-Sergio Busquets (Barcelona)

47-Álvaro Morata (Chelsea)

48-Marco Verratti (PSG)

49-Thiago Alcántara (Bayern Munich)

50-Gareth Bale (Real Madrid)

51-Karim Benzema (Real Madrid)

52-César Azpilicueta (Chelsea)

53-Naby Keïta (RB Leipzig)

54-Timo Werner (RB Leipzig)

55-Marc-André ter Stegen (Barcelona)

56-Giorgio Chiellini (Juventus)

57-Ivan Rakitic (Barcelona)

58-Gerard Piqué (Barcelona)

59-Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund/Barcelona)

60-Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

61-Leroy Sané (Manchester City)

62-Raheem Sterling (Manchester City)

63-Diego Godín (Atlético de Madrid)

64-Joshua Kimmich (Bayern Munich)

65-Thibaut Courtois (Chelsea)

66-Arturo Vidal (Bayern Munich)

67-Mesut Özil (Arsenal)

68-Diego Costa (Chelsea/Atlético de Madrid)

69-Emil Forsberg (RB Leipzig)

70-Mats Hummels (Bayern Munich)

71-Ciro Immobile (Lazio)

72-Radja Nainggolan (Roma)

73-Samuel Umtiti (Barcelona)

74-Nemanja Matic (Manchester United)

75-Marcus Rashford (Manchester United)

76-Thiago Silva (PSG)

77-Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

78-Keylor Navas (Real Madrid)

79-Arjen Robben (Bayern Munich)

80-Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid)

81-Hugo Lloris (Tottenham)

82-Toby Alderweireld (Tottenham)

83-David Luiz (Chelsea)

84-Bernardo Silva (Monaco/Manchester City)

85-Miralem Pjanic (Juventus)

86-Dani Carvajal (Real Madrid)

87-Thomas Lemar (Monaco)

88-Koke (Atlético de Madrid)

89-Jordi Alba (Barcelona)

90-Alex Sandro (Juventus)

91-Fabinho (Monaco)

92-Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)

93-Cesc Fàbregas (Chelsea)

94-David Alaba (Bayern Munich)

95-Raphaël Varane (Real Madrid)

96-Jamie Vardy (Leicester)

97-Benjamin Mendy (Monaco/Manchester City)

98-Mario Mandzukic (Juventus)

99-Adrien Rabiot (PSG)

100-Ángel di María (PSG)