La dueña de Edesur invertirá US$ 130 millones en energía renovable

Ganó el proyecto Pampa, en Chubut; el presidente de la empresa en el país Maurizio Bezzecheri sostuvo que la iniciativa arrancará en enero de 2019 y prevén que estará en marcha en mayo del 2020

Invertirán U$S130 millones en energía renovable. Foto: Archivo

Ninguna de las grandes empresas energéticas con negocios en el país parece estar dispuesta a quedarse afuera de la oleada de inversiones en recursos renovables para generar electricidad, la iniciativa más popular que lanzó el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren.

La compulsa que finalizó la semana pasada, denominada Renovar 2, sumó a un nuevo jugador que había quedado desairado en las ocasiones anteriores. Se trata de Enel, una empresa italiana que es líder en su rubro a nivel mundial y en el país es dueña de Edesur y de Central Costanera, entre otras compañías vinculadas al negocio eléctrico.

El presidente de Enel en el país, Maurizio Bezzecheri, celebró los resultados de la última licitación cuando fue consultado por LA NACION. "Fue una semana excepcional. Ganamos 100 megawatts (MW) en la Argentina y 1000 MW en Brasil. Estamos contentos con el desarrollo de los renovables", sostuvo.

Enel ganó un proyecto en Chubut (se llama Pampa), donde promete invertir US$ 130 millones. Para eso, ofreció vender la energía a US$ 40,25 el Mw/hora. Está muy por debajo de los entre US$ 70 y US$ 90 que cuesta generar hoy en el país, algo que le viene ocurriendo a los diversos participantes en las licitaciones de renovables.

"Tenemos hasta 120 días hábiles para firmar el contrato de suministro (PPA) a 20 años. Empezaremos en enero de 2019 y los pondremos en marcha en mayo de 2020. No podemos hacerlo antes porque se tiene que construir una línea de transmisión de refuerzo. Si eso estuviera listo, podríamos acelerar la puesta en marcha", agregó Bezzecheri.

La empresa realizará la operación mediante Enel Green Power, su división de energías renovables, que está dedicada al desarrollo y a la operación de energías limpias en 24 países, con presencia en Europa, América, Asia, África y Oceanía.