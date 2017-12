De los lectores: cartas & mails

La justicia

Una jueza condena a la policía porteña a ser lapidada en el Congreso. Una fiscal acusa de homicidio a un médico que se defendió a los tiros de un ladrón armado. Un policía que mató a un ladrón que había apuñalado a un turista pasa tres días detenido.

Si esto es justicia, prefiero no imaginarme la injusticia.

Sandra Ramírez

sandraramirez1967@gmail.com

Generar confianza

Señor presidente: usted nos pide a los argentinos un voto de confianza y apoyo para sacar al país de la crisis terminal. Pero su gobierno no puede impedir que constantemente y con creciente gravedad se repitan actos de brutalidad y violencia que agobian la paciencia de los ciudadanos: piquetes, marchas, cortes intempestivos de calles y rutas, agresiones alevosas a la autoridad, incendios de propiedades públicas y privadas, vandalismo, saqueos, invasión de comercios y oficinas con destrucción y robo de material valioso y destrozos de edificios y monumentos nacionales, entre otros delitos. En cualquiera de los países que usted menciona como referentes y ejemplos de la dirección que debe tomar la Argentina estos delitos jamás quedan impunes, pero aquí nunca se condena a nadie. Para que la ciudadanía confíe y apoye las medidas que usted impulsa y cuyos resultados se verán en el futuro, el Gobierno debe garantizar hoy que no se repita la violencia cotidiana cuya total impunidad agota y daña la confianza. No se puede esperar que los ciudadanos podamos creer en promesas futuras cuando no hay señales que deberían verse en el presente.

Manuel Pedro Fraga

DNI 12.361.798

Donda

¿Tendrá idea la gente de lo que cuesta un diputado nacional por mes? Cientos de miles de pesos, en sueldos y asesores, en gastos de representación, en planes sociales que adjudican, remises, viajes al exterior. Victoria Donda lleva una cacerolita al recinto y la hace sonar y declara muy suelta de cuerpo que "las leyes se ganan y se pierden en la calle". Esto es hacer apología de la violencia, porque obviamente gana el más fuerte. Donda es abogada. No lo puedo creer. La semana pasada exigió a los gritos la libertad de los manifestantes arrestados. ¿Ignora que hirieron gendarmes y policías -varias de ellas mujeres-, que tenían armas de fabricación casera, antecedentes penales? ¿No sabe que asaltaron comercios, incendiaron automóviles (uno de ellos perteneciente a una discapacitada), destruyeron vidrieras y fuentes de cien años de antigüedad? ¿No vio que lucían vestimentas de clubes del ascenso, evidenciando su pertenencia a las barras bravas terribles del fútbol? ¿Y ella se promueve como "defensora de los derechos de la mujer"?

Así estamos...

Claudio Ramos Thomas

DNI 16.050.313

Transfuguismo

Analizando sin demasiado esfuerzo lo ocurrido en los últimos días en la Cámara de Diputados, Eduardo Lorenzo, Borocotó, resulta un poroto al lado de Solá, Mendiguren, Caamaño y su jefe político Massa, en materia de transfuguismo político. Mendiguren abrazado con Rossi, Solá a los besos con Del Caño. Pero hay que reconocer que todos ellos son subcampeones, porque la medalla al saltarín se la lleva Moreau, como demasiado bien lo saben los radicales.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Aborígenes en el Sur

Los aborígenes de nuestro suelo argentino son los tehuelches. Ellos tuvieron una gran participación durante las invasiones inglesas, ayudando a los criollos. A mediados del siglo XVIII comenzaron a llegar desde Chile los araucanos, quienes se denominaban a sí mismos mapuches. Al principio ingresaron por razones comerciales y luego por motivos bélicos. Los araucanos se extendieron a lo largo de la Patagonia. Eran de menor tamaño que los tehuelches, pero mayores en número. Los vencedores tomaron por esposas mujeres tehuelches, como ya lo habían hecho los colonizadores españoles. El general Perón, interesado en conocer sobre las toponimias, publicó en 1934 El panorama lingüístico de la Patagonia, en donde explica con claridad por qué la Patagonia argentina tiene nombres araucanos. Debido a las guerras contra los araucanos, el mestizaje con blancos europeos y blancos argentinos (huincas para los aborígenes), las acciones de Rosas y Roca entre otros, los tehuelches puros empezaron a desaparecer. Con el tiempo también desapareció su lengua. Los antiguos nombres de ríos, montañas y lagos fueron denominados en lengua mapuche. El primer relevamiento aborigen lo realizó Arturo Illia en 1962 y ya casi no había tehuelches. Ellos se llamaban así mismos aóni-kenk, como dice la letra de la bellísima canción "Quimey Neuquén".

Claudia Casali

claudiacasali06@yahoo.com.ar

Cultura del ahorro

El 5 de abril de 1915 fue fundada la Caja Nacional de Ahorro Postal, con el objetivo de fomentar esa práctica, durante la presidencia de Victorino de la Plaza. La legislación respectiva surgió del Congreso Internacional de Ahorro realizado en Milán en 1924 y estableció el 31 de octubre como Día Universal del Ahorro. Hace ya muchos años se impulsaba en la escuela esa práctica. Hasta los docentes dedicaban un espacio de la semana para enseñarles a los alumnos, y el que deseaba llevaba algunas monedas y la maestra le pegaba en la Libreta de Ahorro Postal la estampilla del valor correspondiente. Los chicos mostraban con orgullo cómo se acumulaban los sellos. La sociedad ha cambiado. La institución fue privatizada por el gobierno menemista, quedó en manos de una empresa italiana.

Tal vez sea ingenuo mi recuerdo, pero esa educación que recibíamos caló en la conducta de muchos de nosotros. Personalmente la agradezco. Ahorro es una palabra no muy oída. Sonaba fuerte y era respetada por nuestros antepasados inmigrantes, aquellos que bajaron de los barcos. Fue su esfuerzo el que dio impulso al país que hoy tenemos. De alguna manera aprender de la historia para mejorar el presente nos beneficiaría.

Rosa de la Fuente

DNI 4.455.192

