Ercolini lo dejaría libre, pero con una tobillera electrónica

Lagomarsino, cerca de ser procesado por la muerte de Nisman. Foto: LA NACION / Enrique Villegas

A casi tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman , la Justicia está a punto de procesar al técnico informático Diego Lagomarsino , quien le dio al fiscal el arma que terminó con su vida, como partícipe de homicidio.

El juez Julián Ercolini resolvería en las próximas horas su situación, pero no lo dejaría preso, sino que lo mantendría en libertad, vigilado con una tobillera electrónica. Entiende que no hay peligro de fuga ni de que entorpezca el caso. No hay riesgos procesales, dicen los abogados. Decidirá también sobre los cuatro custodios que debieron cuidarlo y no lo hicieron. En este caso, la figura para procesar a Rubén Benítez, Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz se acerca mas a la violación de sus deberes que a una participación criminal.

El fiscal Eduardo Taiano pidió el 7 de noviembre que todos estos acusados sean indagados por la muerte de Nisman, Y así lo hizo el juez Ercolini, que entre hoy y mañana decidirá su procesamientos, porque encontró evidencias que alimentaron sus sospechas. La fiscalía logró avanzar en un escenario que terminó con la indagatoria de Lagomarsino como partícipe de homicidio, a partir de los estudios periciales realizados en el último año. Especialmente la convocatoria a una junta interdisciplinaria de expertos que concluyó que a Nisman lo mataron dos personas al menos, que lo redujeron mediante el uso de ketamina y que armaron una escena para simular un suicidio. El estudio estableció una hora de la muerte que mereció varias interpretaciones, pero que para el fiscal debe considerarse de manera amplia entre las 20 del sábado 17 y las 10 del domingo 18 de enero de 2015.

La hipótesis

En la hipótesis del fiscal, Lagomarsino ingresó a su casa y, como parte de un plan previamente acordado, le dio un "arma amiga", que permitiera luego simular un suicidio. Esta es la acusación que planteó el fiscal Taiano. Para la fiscalía, Lagomarsino facilitó el ingreso al domicilio de la víctima de la pistola a su nombre marca Bersa, con el objeto de que luego fuera utilizada por las personas que ingresaron a la vivienda y le quitaron la vida al fiscal Nisman.

Según Taiano, los autores del crimen "aún no han sido identificados", pero las pruebas indican "en forma concluyente" que a Nisman lo mataron y conducen "indefectiblemente a este único escenario".

Para el fiscal, el informático prestó la colaboración necesaria para el crimen: "Lagomarsino fue un eslabón esencial en el plan criminal homicida: sin arma amiga no había posibilidad de implantar la duda con respecto a la muerte violenta del fiscal, forjando un escenario suicida como el que se intentó montar", dijo.

Habrá que ver ahora si el juez Ercolini comparte este punto de vista y cómo plantea su idea del supuesto homicidio que señalan los peritos del último informe.

Sobre los custodios pesa la acusación de haber permitido el ingreso del arma, consentir el ingreso de los asesinos y demorar la noticia de la muerte. Antes de fin de año habrá una certeza judicial sobre los acusados.