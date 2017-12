La Pampa

Recorte de 30 millones de pesos para los municipios

El diputado pampeano Abel Sabarots (UCR) denunció que el gobernador Carlos Verna pretende recortar 30 millones de pesos que reciben los municipios en concepto de coparticipación provincial para financiar a la Dirección General de Rentas en 2018. "El gobierno provincial pretende avanzar con la detracción de recursos coparticipables, dejando con menos fondos a las municipalidades pampeanas", dijo Sabarots. Así, el legislador criticó la propuesta realizada por el gobierno en el proyecto de ley de presupuesto 2018.

Peronismo

Santa María criticó la estrategia electoral de Cristina

El presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, cuestionó la división del peronismo bonaerense y apuntó contra Cristina Kirchner al considerar que la ex mandataria "hizo mal en no ir a interna con Florencio Randazzo" en las elecciones legislativas pasadas. Santa María, dirigente gremial que tiene una cordial relación con la ex presidenta, cuestionó en una entrevista radial la estrategia electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires al conformar Unidad Ciudadana sin la estructura del PJ.

Antártida

El Almirante Irízar regresa a la campaña después de 10 años

El rompehielos Almirante Irízar zarpará hoy del puerto de Buenos Aires hacia la Antártida para abastecer las bases argentinas en su primera misión desde el incendio que casi lo destruye, en abril de 2007. La Campaña Antártica de Verano 2017-2018 comenzó formalmente el pasado lunes 18, cuando el aviso Estrecho de San Carlos y el transporte naval Canal de Beagle zarparon del puerto de Buenos Aires, y se extenderá hasta principios de abril, con un cronograma en el que buques y aviones deberán coordinar sus movimientos de acuerdo con el inestable clima antártico y las condiciones glaciológicas que fijan las "ventanas de oportunidad" para acceder a algunas de las 13 bases argentinas.Más de dos mil personas trabajan en la campaña para que se puedan trasladar 183 toneladas de víveres, 1700 metros cúbicos a granel de gasoil antártico, 4310 tambores de combustibles, 822 tubos de gas y 962 toneladas de cargas generales.