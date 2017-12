Dos fondos de inversión pagan US$ 190 millones por la firma de fibra óptica Metrotel

Riverwood y Blackstone compraron 100% de la operadora argentina

La firma de fibra óptica Metrotel fue vendida en US$ 190 millones.

Dos de los mayores fondos de inversión del mundo se convirtieron en los nuevos dueños de Metrotel. Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors llegaron a un acuerdo con la firma Sociedad Comercial del Plata (SCP) para quedarse con 100% de la compañía local de fibra óptica a cambio de US$ 190 millones.

SCP, la ex empresa de la familia Soldati, había adquirido Metrotel en 2014 en US$ 33,3 millones y entre ese año y 2017 cobró dividendos de la compañía por US$ 21 millones.

"La venta de Metrotel permite obtener una muy significativa ganancia para nuestros accionistas, habiendo multiplicado por siete y el capital invertido en poco más de tres años. Confiamos en que los fondos obtenidos se aplicarán a negocios cuyos resultados superarán en el tiempo a los que obteníamos a través de Metrotel y crearán valor para nuestros accionistas", aseguró Ignacion Noel, presidente y accionista de SCP.

Metrotel nació hace 25 años y ofrece servicios de telecomunicaciones, con el foco puesto en el mercado corporativo. En la actualidad, cuenta con una red de fibra óptica de más de 2000 km que se extiende desde la Capital Federal hasta la zona norte, sur y oeste de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.