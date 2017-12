Noviembre fue el mes con mayor déficit comercial de 2017 y el rojo acumuló más de US$ 7600 millones en once meses

En medio de la suba del dólar, el anteúltimo mes del año arrojó un déficit comercial de US$ 1541 millones; significativa alza de las importaciones en el mes; cayeron las exportaciones

Mientras el valor del dólar avanza en las últimas ruedas del año, el Gobierno observa con preocupación un deterioro del frente externo de la economía. Con una preocupante perfomance de la exportaciones en el ante último mes del año, que volvieron a caer, noviembre reflejó el peor déficit comercial del año y acumuló en 2017 un rojo de US$ 7600 millones.

El informe del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec , difundido hace unos minutos, afirmó que el déficit comercial de noviembre fue de 1541 millones de dólares,impulsado por un fuerte incremento de las importaciones (+30,2) y una caída de las exportaciones (+4,9%). En lo que va del año, las compras al exterior subieron 19,9%, mientas que las ventas sólo 1,2%.

Pese que a comienzos del año, los especialistas en el sector externo vaticinaban un rojo para fines de 2017 de cerca de US$ 5000 millones, el déficit comercial en once meses del año ya llegó a US$ 7656 millones. La mayor variación porcentual (por cantidad) del aumento de importaciones en el año fue para los autos que llegaron de Brasil (+43,1%).

En tanto, entre las buenas noticias aparece el aumento de las exportaciones de Manufacturas de Origen industrial (MOI), que en acumulado del año suman un alza de 10,5% en cantidad. El resto de los ítems de exportación caen, según el ICA del Indec.