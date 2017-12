Diputados: afirman que a Kicillof "no le interesa" presidir la Comisión de Agricultura

Cerca del diputado señalaron que no pidió ese cargo

El diputado nacional Axel Kicillof.

Al diputado nacional Axel Kicillof no le interesa presidir la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.

Luego de que la semana pasada el nombre del ex ministro de Economía trascendiera en la lista de los posibles presidentes para esa comisión, junto a Luis Basterra y Agustín Rossi, tras una consulta de LA NACION cerca de Kicillof descartaron que el diputado quiera hacerse cargo de Agricultura.

"No lo pidió (al cargo) y no le interesa", señaló una fuente ligada al ex ministro de Economía de Cristina Kirchner. Según contó la fuente, el diputado cree que detrás del rumor sobre su nombre hay "una operación de alguien para después negociar algo".

"No hay nada de cierto en lo que respecta a él", indicó la fuente, que no obstante señaló que Kicillof no sabe si la presidencia de la Comisión de Agricultura será para el kirchnerismo. "Si se la dan al FPV, lo desconoce", indicó.

En los últimos días, la posibilidad de que el kirchnerismo presida la Comisión de Agricultura en Diputados generó un fuerte rechazo entre entidades de los productores. En su época como ministro de Economía, Kicillof aplicó una fuerte política de control comercial sobre el sector agropecuario, vía cupos y permisos para exportar.