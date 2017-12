Los secretos de las personas más eficientes del mundo

Desde la número uno de Windows Insider hasta Venus Williams, pasando por las directoras de operaciones de Instagramy WeWork, cuentan cuáles son las claves para destacarse en sus ámbitos de trabajo

No hay que perder el tiempo. La solución simple que todo el mundo está buscando no existe. ¿Quiere que su negocio prospere como el de Amazon? ¿Quieres emular a Steve Jobs o Mark Zuckerberg? ¿Hay que seguir la hoja de ruta de Nike o Warby Parker para construir la próxima marca que importa? Lo siento: no funciona de esa manera. Lo que les sucedió a otros puede no funcionar para uno.

Las estrategias únicas que sirvan para todos no son efectivas en la era actual del flujo (y tal vez nunca lo fueron). Se ha convertido en una práctica común referirse a startups de miles de millones de dólares como "unicornios", pero no hay más negocios únicos que Amazon: conducción dura, centrada en el cliente, pero ampliamente dirigida, desde libros y abarrotes hasta entretenimiento, electrónica de consumo y servicios web.

Los especialistas explican que competir con Amazon hoy -tratar de vencerlo en su propio juego- es en gran medida un mandado tonto. En cambio, lo que define cada vez más el éxito de la venta minorista y señala el camino hacia las empresas del mañana es un modelo a medida, diseñado para cumplir con una necesidad, proposición o esencia de marca enfocada.

A medida

Eso no significa que los comercios minoristas y el resto de las empresas no puedan aprender del ejemplo de Amazon. Pero el verdadero truco es aplicar esas lecciones de maneras únicas y personalizadas.

Los ejecutivos, empresarios y deportistas que integran esta lista de "personas más productivas del mundo" iluminan este concepto. No todos nosotros podemos prosperar con unas pocas horas de sueño por noche, como lo hace Dona Sarkar, la jefa de Windows Insider de Microsoft. Pero todos podríamos, en ocasiones, hacer uso de su concepto de "carreras de trabajo".

Del mismo modo, podemos aplicar los principios de "preparación excesiva" que la tenista Venus Williams atribuye a gran parte de su éxito en las canchas. Puede que no elijamos meditar como lo hace la directora de operaciones de WeWork, Jen Berrent, pero su ejemplo podría inspirarnos para encontrar un método propio de autorreflexión.

Adaptación

Todas las personas y empresas en este tema han adaptado las prácticas generales para sus propios fines. Y esa adaptabilidad es lo que se requerirá cada vez más a medida en 2018.

El CEO Bernard Tyson, de Kaiser Permanente -una empresa norteamericana especializada en servicios de salud-, habla sobre la importancia de la rutina, mientras que otros ejecutivos enfatizan en el valor de la improvisación. ¿Es uno de ellos correcto y el otro incorrecto? Apenas. Las empresas sofisticadas y los líderes empresariales reconocen cada vez más las limitaciones de los sistemas y enfoques fijos.

Esto puede ser un poco confuso y desconcertante. ¿No aprendimos en la escuela que había una respuesta correcta? Y si no hay una respuesta correcta, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? ¡Ah, cuánto más fácil sería si la vida real siguiera los libros de texto! Como suele decirse: "La vida es lo que sucede cuando planeas otra cosa".

Abrazar esa ambigüedad e incertidumbre es el requisito esencial para operar en un mundo moderno. Mientras más lo hagamos, mejor nos volveremos. Dale una oportunidad. Te lo prometo: te abrirá puertas que nunca imaginaste.