Para evitar roces con Donald Trump, le piden al príncipe Harry que no invite a los Obama a su boda

Según el diario The Sun, el gobierno presiona al príncipe porque teme que las relaciones con EE.UU. se deterioren todavía más

LONDRES.- Por miedo a que el presidente Donald Trump se sienta incómodo y eso genere un deterioro mayor de las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unido, el gobierno de Theresa May, está presionando al príncipe Harry para que no invite a los Obama a su boda el 19 de mayo próximo con Meghan Markle, según publicó hoy el diario The Sun.

La entrevista que Harry le realizó a Obama será difundida mañana por la BBC. Foto: Fundación Obama

"Harry dejó claro que quiere a los Obama en su boda, y eso está causando mucho nerviosismo en Downing Street", dijo al diario una fuente del gobierno británico. A lo largo de los años, Harry y Obama forjaron una amistad, que se fortaleció con los viajes del príncipe a Estados Unidos.

"Trump podría reaccionar muy mal si los Obama acuden a una boda real antes de que él haya tenido la oportunidad de reunirse con la reina", añadió la fuente.

La visita de Trump a Gran Bretaña está prevista para el año próximo, aunque hasta ahora se desconoce cuál será la fecha exacta.

La figura del presidente causa rechazo entre los británicos, hasta el punto de que en febrero pasado cerca de dos millones de ciudadanos firmaron una petición para que se impidiera hablar al presidente en el Parlamento británico. Sadiq Khan, alcalde de Londres, también se pronunció en contra de la visita de Trump.

Otro hecho que se suma a la polémica es el tenso cruce de palabras que tuvieron Trump y May en Twitter, en noviembre pasado.

La primera ministra criticó al republicano por compartir un video de una política británica de extrema derecha, a lo que Trump contestó: "Theresa May, no te preocupes por mí, preocupate por el destructivo terrorismo radical islámico que tiene lugar dentro de Gran Bretaña. ¡Nosotros estamos bien!".

.@Theresa_May, don't focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2017

Además, la futura mujer del príncipe Harry dijo antes de las elecciones de Estados Unidos que si Trump resultaba electo se quedaría a vivir en Canadá y lo tildó de misógino. La actriz californiana todavía estaba grabando la serie Suits, en Canadá.

Sin embargo, será el Palacio de Buckingham el que decidirá si los Obama estarán invitados o no, así como cualquier otro invitado, ya que el gobierno no tiene injerencia sobre ese tipo de decisiones. Solo cumple funciones consultivas.

Otros eventos nacionales, como los funerales estatales, sí son organizados por el Departamento de Cultura, Medios y Deportes.

Amistad

Cuando el ex presidente norteamericano se enteró que el hijo menor de Diana contraería matrimonio no dudó en felicitarlo a través de Twitter. "Michelle y yo estamos encantados de felicitar al príncipe Harry y a Meghan Markle por su compromiso. Les deseamos una vida feliz y alegre juntos", escribió Obama.

Justamente hoy la radio de la BBC difundirá una entrevista que le hizo Harry a Obama en un programa especial. La nota fue grabada en Toronto en septiembre pasado, durante la celebración de los Juegos Invictus, el evento deportivo en el que participan veteranos de guerra lesionados y que es apadrinado por Harry.

En el video se escucha al nieto de la reina Isabel II admitiendo que estaba "nervioso" por entrevistar a Obama, que se ofreció a ser él mismo el entrevistador.

"¿Tengo que hablar más rápido? Porque yo hablo despacio", señaló un relajado Obama en tono de broma, para a continuación preguntar si debía adoptar "un acento británico", según se oye en el fragmento divulgado. El video de la distendida charla dura 20 minutos, luego de haber sido editada.