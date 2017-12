Messi y Cristiano Ronaldo ya no se reparten todo: las armas de Harry Kane para ser el goleador de 2017

El delantero de Tottenham, con un hat-trick, llegó a los 56 tantos en el año, dos más que el rosarino; desde 2009 que no había un máximo anotador que no fuera Leo o el portugués

Foto: LA NACION

En la década de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, un rubicundo londinense, con más aspecto de pertenecer a la familia real británica que a la de los goleadores de raza, se permitió entrometerse en la tiranía que ejercen el rosarino y el portugués. El Boxing Day, ese período del año que coincide con las Fiestas y en el que en Inglaterra se juega al fútbol más que en cualquier otro lugar del mundo, consagró al goleador de 2017, tomando en cuenta las cinco grandes ligas europeas: La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

El Boxing Day también está planificado para que la mayor cantidad de niños puedan asistir a las canchas, acompañados de sus padres. Harry Kane, a los 24 años, conserva los rasgos de alguien de corta edad, un rostro que ayer se iluminó más que nunca con el hat-trick que le marcó a Southampton. La noticia no estuvo tanto en el 5-2 de Tottenham, sino en el total de 56 goles que el centrodelantero de los Spurs marcó durante estos doce meses. Una cifra que le permite quebrar los 54 de Messi, que el sábado había superado los 53 de Cristiano con el penal que convirtió en el clásico en el Bernabéu. Con 53 también quedaron Edinson Cavani (PSG) y Robert Lewandowski (Bayern Munich).

En el año calendario, no había un goleador distinto de Messi y Cristiano desde 2009, cuando David Villa, por entonces en Valencia, anotó 43. Luego, el primer puesto se lo repartieron CR7 (2011,13,14 y 15) y Leo (2010, 12 y 16). En ese lapso, el récord de efectividad lo tiene Messi, con los estratosféricos 91 goles de 2012.

Kane, ante los micrófonos de Sky Sports, puso en contexto su productividad: "Messi y Cristiano vienen dominando el fútbol desde hace mucho. El simple hecho de ser comparado con ellos ya es algo grande para mí. Me da confianza para el año próximo".

El duelo de Messi y Kane durante el año

Un mérito del inglés es tener más goles que encuentros disputados (56 en 52) durante este año, a diferencia de Messi (54 en 64), Cristiano (53 en 60), Cavani (53 en 62) y Lewandowski (53 en 55). La distribución por competencias oficiales es la siguiente: 39 en 36 cotejos de Premier League; cuatro en tres de FA Cup; seis en cinco de Champions League, y siete en seis con el seleccionado de Inglaterra. Sólo no convirtió en dos encuentros de Europa League.

Kane es un muy buen finalizador del juego que unos metros más atrás elaboran Dele Alli, el dinamarqués Eriksen y el coreano Son Heung. Mediante el juego de palabras que permite su apellido le impusieron un apodo que le cae justo: Hurricane.

El director técnico argentino Mauricio Pochettino, que le dio continuidad como titular desde hace un par de temporadas, lo comparó tiempo atrás con Gabriel Batistuta: "Tiene muchas habilidades, similares a las de otros grandes delanteros, incluyendo a Batistuta". Kane le agradece a Pochettino que como ex zaguero central le pase consejos para enfrentar a los defensores: "Como fue defensor, me ayuda con muchas indicaciones para que entienda qué piensa el rival que me marca y así poder sacar ventajas".

"Kane tiene muchas habilidades, similares a las de otros grandes delanteros, incluyendo a Batistuta" Mauricio Pochettino

Los especialistas ingleses le ven un parecido con el ex goleador Alan Shearer, que ayer también vio cómo una de sus plusmarcas caía a los pies de Kane: los 39 tantos por Premier en un año natural superan los 36 que Shearer hizo en 1995 para Blackburn Rovers. Shearer ponderó las condiciones de su compatriota: "Tiene una habilidad natural para hacer goles. Es joven y demuestra una gran actitud. Lo que también me gusta es que lo veo dispuesto a correr detrás de los defensores. Tiene mucho futuro".

En un informe del diario El País de mediados de octubre, se cita un informe de analistas sobre los mejores futbolistas de la actual Champions League. Y se establece la siguiente categorización: Messi es el más dotado para improvisar; Cristiano es el que más remata; Neymar, el que más gambetea, y Kane, el que mejor utiliza el cerebro. Con esto se quiso destacar que no es el N° 1 en alguna faceta específica del juego, pero no desentona en ninguna: tiene arranque y explosividad, sabe generarse espacios, posee control y remate, serenidad en el mano a mano con los arqueros, sus cabezazos llevan dirección correcta. Un histórico del plantel, el arquero y capitán Hugo Lloris, lo elogió: "Harry es joven, pero aprende a toda velocidad. Para nosotros es un gran privilegio tenerlo porque con jugadores de ese tipo podés aspirar a todo. Es tenaz y mentalmente muy fuerte. Su principal virtud es la finalización".

Como Beckham, creció en el noreste de Londres. A los ocho años fue desafectado de los infantiles de Arsenal, lo que unos años más tarde provocaría la pregunta airada de Arsene Wenger: "¿Cómo lo dejaron ir?". Hasta los 15 años fue centrocampista. En Tottenham tampoco repararon en sus virtudes en un primer momento y tuvo un peregrinaje por Watford, Leyton Orient, Millwall, Norwich y Leicester. En 2013 volvió a Tottenham y en 2015 aceptó el desafío de llevar la N° 10.

Hace un par de meses recibió en el vestuario la visita de Diego Maradona, que lo aconsejó cómo definir. Kane ya es un especialista que conoce todos los secretos.ß