De los lectores: cartas & mails

Comisión legislativa

LA NACION Campo reiteró el sábado pasado la desalentadora información de que Cambiemos cedería a la oposición el control de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, porque "buscará encabezar otras comisiones", y lo hará, según informaciones, en manos de reconocidos opositores que, además de desconocer los problemas del campo, desde la función pública que ejercieron en el gobierno pasado sólo buscaron el conflicto, la descalificación y el enfrentamiento. Y uno termina preguntándose: ¿es posible que le den así la espalda al sector económico que le dio su confianza al Gobierno y que aporta ingentes recursos económicos al país?

La única respuesta posible que surge es estar frente a una lamentable superficialidad intelectual.

Manuel J. Campos Carlés

DNI 4.316.033

Viajes papales

En esta Navidad me puse a pensar en algo que no logro entender. ¿Por qué el papa Francisco no viene a la Argentina? Es evidente, y más después de los últimos acontecimientos vividos en el Congreso, que en el país existe una grieta difícil de superar. Si bien estoy seguro de que esto debemos resolverlo entre todos los argentinos, a veces acudir a otras alternativas puede ser inteligente. Una de ellas puede ser la ayuda del Papa. Estoy seguro de que él lo sabe. Entonces ¿por qué no lo intenta? Lo peor que puede suceder es que no tenga éxito. Pero nunca va a tener éxito si no lo intenta. Que tiene sus riesgos es obvio. Pero en todo el mundo hay grietas, mayores o menores. Entre israelíes y palestinos, en los Estados Unidos, por citar sólo dos ejemplos. Y eso no le impidió ir a Tierra Santa o a los casi treinta países que visitó. A la mayoría de ellos él fue con su mensaje de paz. Y nada raro sucedió. ¿Por qué no prueba con nuestro país? El Papa no debe venir para manifestarse desde una posición política, aunque por supuesto la debe tener, sino a curar las heridas de los argentinos en una misión apostólica. ¿Que habrá que cuidarlo durante la visita? Por supuesto. Pero en todos los países a los que fue lo cuidaron, y nada sucedió.

Ruego a Dios que la vida le dé salud para visitarnos. Es el único papa que no visitó su propio país.

Jorge A. Young

DNI 4.417.019

Foto: LA NACION

Epidemia del juego

Las últimas noticias sobre la detención de Cristóbal López o la investigación judicial en nuestro país y en los EE.UU. sobre una compañía offshore vinculada al negocio del juego, en la cual están sospechadas empresas de López y Federico de Achával, así como la comprobación de transferencias al exterior de cientos de millones de dólares provenientes del juego, me hacen pensar en los muchos argentinos que sufren tragedias irreparables por su compulsión lúdica. Por otro lado, es aberrante la abrumadora publicidad por todos los medios acerca de los "beneficios" del juego y las apuestas para solucionar así "mágicamente" todos nuestros problemas. El juego es una epidemia social muy grave. Avanza como una mortal marea que traga todo a su paso enriqueciendo aún más a poderosos y privilegiados y dejando en la miseria a argentinos indefensos, abandonados a su "suerte". Y no veo la mínima reacción por parte de nuestras autoridades; por el contrario, la única noticia reciente fue la medida cautelar del juez Lavié Pico que resolvió que los bingos de Daniel Angelici no paguen el aumento del impuesto a las ganancias que decretó el Gobierno.

Juan Manuel Otero

juanm.otero@usal.edu.ar

Dudas para 2018

La dinámica política reciente comienza a obligar a los participantes a definirse y sacarse las máscaras de una vez por todas. Si Massa termina alineándose con los K, ¿que hará Margarita Stolbizer? ¿El peronismo vuelve a abrazar la revolución de los 70? ¿Y contra un gobierno democrático? ¿Carrió correrá su límite de tolerancia para los pícaros que se colaron y hacen negocios desde la función pública? ¿Y la macro? ¿Cuánto aguanta la batalla de las Lebac contra el dólar y la inflación? ¿Sigue siendo el gradualismo una opción? Todas estas incertidumbres ya no pueden esperar y habrá que blanquearlas más temprano que tarde. Que 2018 nos permita de una vez por todas encauzar la república por el sendero de la honestidad con la gente.

Roberto de León

DNI 14.255.432

Bandera

Pese a mi solicitud por correo electrónico a la comuna 2 y los reclamos realizados al intendente de plaza, no he logrado que se reemplace el trapo sucio que a manera de bandera nacional flamea en la Plaza República del Paraguay. Espero que el encargado del tema en el gobierno de la ciudad tome nota.

Carlos Alejandro Nessi

DNI 4.973.201

Vuelo high cost

Hace unos meses tuvimos que volver de urgencia desde Berlín por motivos familiares. Llamé entonces a Iberia para pedir cambio de pasaje para ese mismo día y, como el cambio lo cobraban muy caro, me propusieron sacar uno nuevo por el tramo de la vuelta.

Cuando me llegó el cargo en la tarjeta descubrí que la solución propuesta había resultado más cara aún. No sólo eso: además me habían vendido los pasajes en la compañía low cost de Iberia y no me lo habían advertido. Desde entonces vengo haciendo el reclamo. En el vuelo IB2601 de Barcelona a Ezeiza me enteré de que la tarifa no incluía frazada ni comida. El frío que emitía el aire acondicionado hizo que todos compráramos la seudofrazada. En suma, fue un vuelo high cost. El reclamo a Iberia se puede hacer sólo por la página web y las respuestas salen desde una dirección de mail "no reply". No tengo nada contra las compañías low cost, al contrario. Pero mi compra había sido a Iberia. Recordé que al comprar el pasaje escuché un mensaje que decía que la conversación estaba siendo grabada. Les pedí que la revisaran y me dejaran escucharla. Me respondieron que la revisaron, pero no me dejaron escucharla. ¿Por qué será?

Ignacio M. Llerena

ignaciomllerena@gmail.com

En la Red

Facebook

Sampaoli se

arrepintió por el

incidente en Casilda

"Se arrepintió porque lo filmaron,

nada más" -Celeste Bonifacini

"Ahora no alcanza con pedir disculpas, evidentemente se mostró como es en realidad, se cree un ser superior" -Ramón Miño

"Sampaoli, te enojaste porque tenías que caminar 200 metros y en un partido te caminás 200 kilómetros" -Daniel Colimedaglia

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las

15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)