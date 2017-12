Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada ya cumplieron la suspensión por doping: qué lugar les dará Marcelo Gallardo en el River 2018

Los jugadores millonarios habían sido suspendidos por siete meses luego de dar positivo en un control durante la Copa Libertadores

En su fuero íntimo, Marcelo Gallardo los considera refuerzos, al punto de que tienen serias chances de arrancar como titulares en el River modelo 2018. Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada cumplieron este mes sus suspensiones por doping. Por eso, desde enero estarán a disposición del técnico para jugar los amistosos de verano y luego el arranque de la competencia oficial. El marcador central de 21 años y el polifuncional uruguayo con flamante ciudadanía argentina, que cumplirá 27 el 8 de enero, dejaron atrás el martirio que significó para ellos la suspensión por siete meses que les dio la Conmebol y aguardan ansiosos que llegue el miércoles 3: ese día, en el regreso al trabajo del plantel, volverán a entrenarse con sus compañeros con la certeza de que -ahora sí- se meterán nuevamente en la pelea por un lugar entre los once.

"Los dos tienen un estado físico impecable. Se entrenaron con todo durante el año, pese a que estuvieron siete meses sin jugar"

"Los dos tienen un estado físico impecable. Se entrenaron con todo durante el año, pese a que estuvieron siete meses sin jugar, y ahora están haciendo todos los trabajos que le dejamos a todo el plantel antes de que se fueran de vacaciones para que lleguen en buenas condiciones a la pretemporada. Confiamos en que van a volver con todo", afirma ante LA NACION un integrante del cuerpo técnico de River, que pide reserva de su nombre.

Si todo marcha como estima Gallardo, lo más probable es que Martínez Quarta sea uno de los titulares en la zaga central y que su acompañante salga de uno de los tres marcadores centrales experimentados que tiene el plantel: Jonatan Maidana, Javier Pinola o Luciano Lollo, quien superó una operación en los dedos gordos de los pies y realizará la pretemporada en Miami, del 5 al 17 de enero, a la par del resto del plantel. Por su parte, Mayada peleará por la titularidad en el lateral derecho con Gonzalo Montiel, ya que el paraguayo Jorge Moreira se perderá al menos los dos primeros meses de competencia oficial por una operación en el tendón rotuliano de la pierna derecha.

Ambos futbolistas estuvieron sumidos en un pronunciado bajón anímico luego de conocerse la sanción: siempre juraron que en ningún momento buscaron sacar una ventaja deportiva e incluso los médicos y el cuerpo técnico insisten en que todavía hoy no entienden qué fue lo que pasó para que dieran positivo, más allá de que la principal sospecha interna sigue siendo que los suplementos vitamínicos que tomaron los jugadores estaban contaminados. "Son dos grandes profesionales. Si estuvieran en el colegio secundario, te los definiría como dos de los alumnos más prolijos y responsables de la clase", los describe la misma persona, de absoluta confianza de Gallardo.

Mayada, quien había dado positivo en el partido que River le ganó 3 a 2 a Melgar, en Perú, el 18 de mayo, ya dejó de ocupar cupo de extranjero porque a principios de mes le otorgaron la ciudadanía argentina, al igual que a Rodrigo Mora hace ya casi dos años. La suspensión de Martínez Quarta fue tras el 1 a 1 del 10 de mayo frente a Emelec, en el Monumental. La sustancia que motivó el resultado adverso en sus controles es la hidroclorotiazida, un diurético incluido en el listado de sustancias prohibidas de la Organización Mundial Antidopaje (AMA).

"Este último semestre ha sido súper difícil para mí, pero me supieron levantar con cada palabra de aliento, cada saludo y cada mensaje que me hicieron llegar", contó Mayada al enviar un saludo por las Fiestas en su cuenta de Instagram. El uruguayo agradeció el apoyo que le dieron su familia, su novia, sus amigos y "todo el grupo de River Plate (compañeros, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores)". Y también les dedicó un párrafo especial a los hinchas de River: "Me han demostrado un cariño increíble en todo momento y lo único que me han generado es muchísimas ganas de volver a ser parte de este increíble equipo que tantas alegrías les ha brindado en estos últimos tiempos".

Quienes conocen de cerca a Martínez Quarta aseguran que hace muy poco volvió a recuperar la alegría. El 3 de noviembre había mostrado una profunda tristeza al no poder jugar por estar vigente la suspensión. "Si supieran que tan sólo necesito volver a tocar una pelota para poder estar completamente feliz, de volver a hacer lo que me gusta. Si supieran que tan sólo necesito volver a salir por ese túnel del Monumental y volver a hacer lo que me gusta, sabiendo que después del partido va a estar mi familia esperándome para abrazarme o consolarme", publicó, compungido, en su cuenta de Instagram. River acaba de mejorarle el contrato, que vencerá a mediados de 2021, y le aumentó la cláusula de rescisión del mismo de 15.000.000 de euros a 22.000.000 de euros, con la particularidad de que si algún club se lo quiere llevar dentro de los últimos diez días antes del cierre del libro de pases, esa cifra aumenta a 25.000.000 de euros.

Los dos realizaron la pretemporada anterior, en Orlando, con la incertidumbre sobre cuánto duraría la sanción que les aplicó la Conmebol, que al cabo fue de siete meses. Ya cumplieron el castigo y dejaron atrás el rol de penitentes. Ahora se desviven por volver a jugar. Y Gallardo les dará la chance de volver a mostrarse rápidamente porque los tiene en una consideración muy elevada.