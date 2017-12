Arabia Saudita celebra su primer Mundial de Ajedrez en medio de polémica: la campeona rechazó ir por las reglas de vestimenta

La ucraniana Anna Muzychuk no competirá debido a que no está de acuerdo con las imposiciones del reino

Arabia Saudita celebra su primer Mundial de Ajedrez sin la campeona, quien rechaza sus reglas de vestimenta. Foto: Facebook

DUBÁI.- Arabia Saudita puso fin al pronunciamiento legal contra el ajedrez y organizó un torneo internacional con importantes premios pero en medio de la polémica por la falta de visados para los israelíes y la ausencia de la doble campeona mundial como protesta por las estrictas normas de vestimenta.

Este campeonato de ajedrez en la modalidad "Rápido y relámpago" con un récord de premios de 2 millones de dólares se celebra en Arabia Saudita, en un momento en que el joven príncipe heredero Mohamed ben Salmán busca reformar el reino petrolero para darle un perfil más moderado.

Pero la negativa la negativa de la campeona mundial de competir en el país, el rechazo de visados a los jugadores israelíes y las dudas sobre la presencia de iraníes y cataríes marcan el desarrollo del torneo, que comenzó el martes y finalizará el sábado.

Si bien la federación celebró como "histórico" que las autoridades aceptaran suavizar el código indumentario, permitiendo en lugar de la abaya que cubre el cuerpo entero una blusa estrictamente abotonada al cuello, para la doble campeona no fue suficiente: la ucraniana Anna Muzychuk no competirá pese a los fuertes incentivos para los ganadores y la penalización que le supone no presentarse.

"Voy a perder dos títulos mundiales, uno después del otro", escribió en . "Sólo porque decidí no ir a Arabia Saudita. No someterme a las reglas de otro (...) No estar acompañada cuando salgo", agregó.

Las trabas a Israel

La Federación Israelí de Ajedrez reclamó una compensación financiera a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) después de que siete de sus jugadores fueran privados de participar en el torneo.

Según las reglas de la FIDE, un país no puede impedir a los jugadores que participen, sin importar su nacionalidad.

Pero Israel , con quien Arabia Saudita no tiene ninguna relación diplomática, no fue el único país que se encontró preso de las tensiones regionales. En un primer momento, Riad también rechazó otorgar los visados a Irán, su gran rival en Medio Oriente, y a Catar, con quien mantiene un pulso diplomático desde junio.

La FIDE consiguió finalmente "obtener visados para los jugadores de Irán y de Catar", pero no para los participantes del Estado hebreo.

En el reino de Arabia Saudita el ajedrez está lejos de ser un éxito. El número uno del país en esta disciplina, Ahmed Al Ghamdi, está clasificado 13.355 en la lista de jugadores internacionales en ejercicio.

Agencia AFP