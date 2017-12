El momento tenso entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti en el Senado

La ex mandataria y actual senadora le pidió a la presidenta de la Cámara alta que la dejara hablar más tiempo; "Estamos sentados para representar a los que nos votaron", insistió

El cruce entre Cristina Kirchner y Gabriela Michetti

- Pidió la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.

- Sí, señora presidenta, gracias, buen día, es para plantear una cuestión de privilegio.

Recinto del Senado de la Nación, 11.42. La vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de la Cámara alta, le cedió la palabra a la senadora Cristina Kirchner (Buenos Aires-Frente para la Victoria-PJ). La ex mandataria habló del juez federal Claudio Bonadio, de su procesamiento en la causa que investiga el presunto pacto con Irán para encubrir el atentado a la AMIA, de los pedidos de desafuero y detención y de la figura de traición a la patria. "Me gustaría hacer unas aclaraciones", adelantó Cristina. Luego habló durante 19 minutos.

A las 12.01, Michetti interrumpió a la ex presidenta. "Las cuestiones de privilegio tienen diez minutos y le he dado casi nueve más", dijo. Cristina contestó: "Voy a pedir algo, señora presidenta, tanto que reclamaban mi presencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y además han hecho un módico tratamiento de las normas, diez minutos más o 15 minutos más para una cuestión tan importante. No les voy a demandar demasiado tiempo".

Michetti fue tajante. "Permítame, senadora, acá hacemos cumplir el reglamento y si yo le doy a usted 30 minutos, después tengo 30 minutos para todas las cuestiones de privilegio. Así que si puede redondear, le agradecería...", sostuvo.

La senadora continuó hablando sobre la representación popular, sobre la "causa ridícula" y otras cuestiones. "Es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. (...) Sí, voy a discutir todo, señora presidenta, ¿sabe por qué? Porque para eso me votaron", aseguró la ex mandataria.

"Es posible que a usted, al Presidente [ Mauricio Macri] y al oficialismo no les guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen", soltó. "No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición y tengo que serlo, porque me votaron", agregó. La senadora Kirchner terminó su cuestión de privilegio a las 12.07.

