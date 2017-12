Mirá un repaso de cómo le fue al 20 de los Spurs en este año

Un año intenso pero de mucho disfrute para Emanuel Ginóbili.

En el cierre del año, hacemos un repaso por los momentos más destacados de Emanuel Ginóbili . Con 40 años inició su 16ª temporada en San Antonio Spurs y demostró toda su vigencia en el universo de la NBA . Mirá los ocho momentos en los que Manu Ginóbili sobresalió en 2017.

La tapa a James Harden

En las semifinales de la Conferencia del Oeste el juego entre los Spurs y los Rockets estaba muy cerrado y en la última bola del partido, con San Antonio por tres puntos arriba, la pelota quedó en las mano de James Harden para tratar de forzar un suplementario. En el cambio de marcas Manu Ginóbili quedó emparejado con la estrella de Houston y le tapó el lanzamiento que permitió la victoria de los muchachos de Gregg Popovich .

Los 21 puntos ante Golden y el caño a David West

En el tercer partido de la final de la Conferencia del Oeste, ante Golden State Warriors , Manu se quedó con el mejor registro: fue el primer suplente en playoffs de 39 años o más en anotar 21 puntos. Además se dio el lujo de tirarle un caño a David West. Los Spurs no pudieron esa noche ante Golden, pero el bahiense dejó la piel en la cancha

La ovación ante Golden State Warriors en la final de la Conferencia Oeste

El cuarto partido de la final de la Conferencia del Oeste quedó en poder de Golden State Warriors, que barrió por 4-0 a San Antonio Spurs. Sin embargo, lo que recorrió el mundo fue la ovación de la gente en el AT&T Center cuando Manu Ginóbili dejó el campo de juego. Muchos creían que podía ser el último encuentro del 20 de los Spurs. Unos meses después se anunció la continuidad de la leyenda de Bahía Blanca.

Los 1000 partidos de Manu en la serie regular

En el triunfo de San Antonio Spurs sobre Charlotte Hornets por 108-101, por otra jornada de la NBA , Manu Ginóbili celebró los 1000 encuentros en la fase regular de esta competencia. El escolta bahiense, de 40 años, anotó 10 tantos (3/5 en dobles, 4/6 en libres y 0/4 en triples), sumó también 5 asistencias y 4 rebotes en los 26 minutos de acción que tuvo en el AT&T Center de San Antonio. Con la victoria de anoche, suma 728 triunfos y 272 derrotas y el tercer jugador con más presencias en la temporada regular en los Spurs, detrás del ya retirado Tim Duncan con 1392 y el francés Tony Parker (lesionado actualmente) con 1143. Pero es el que tiene más victorias en sus primeros mil partidos de la NBA, por delante de Parker (718), Scottie Pippen (715) y Duncan (707).

El cierre ganador ante Boston Celtics

Las referencias a Manu Ginóbili se multiplicaron en toda la NBA y se derritieron todos por el argentino de 40 años que no detiene su marcha. El bahiense se quedó una vez con la última bola de un juego y ganó el partido nada menos que contra Boston Celtics . Con un gran triple a falta de cinco segundos para el final y sobre la marca de Al Horford, las luces lo llenaron de brillo y Gregg Popovich fue claro en su mensaje: "Parece que lo terminamos diciendo cada partido, pero cuando él me dijo hace varios años, 'esto es lo que hago', yo le creí y no me equivoqué. Es increíble y ama esos momentos de presión. Entra, se motiva y los logra. Encima esta vez lo hizo a los 40, sencillamente espectacular".

Otro campanazo, pero ante Dallas

"No debemos estar orgullosos por el partido que jugamos. Lo hicimos mal la mitad del partido o más, pero fuimos capaces de reponernos y llegamos a la situación de ese tiro final. Debemos usar este partido para aprender. Errores mentales, falta de comunicación...". La frase le pertenece a Manu Ginóbili que ante Dallas volvió a definir el partido en la última pelota. Ya no con un bombazo de tres puntos, sino con una penetración profunda para definir de zurda. El estadio estalló con esa acción, pero antes se quedó con todos los flashes con una defensa que permitió tener ese último tiro ganador.

Una noche de 11 puntos y una volcada a dos manos

"Es la cantidad de energía, pasión y cuidado que un hombre de 40 años le puede dar a un equipo de NBA. Es lo que mejor puede describir lo que es grandpa juice", fue la explicación que utilizó Patty Mills para hablar de Manu Ginóbili, su compañero en San Antonio Spurs. El bahiense volvió a brillar en el triunfo ante Brooklyn Nets , marcó 11 puntos y hasta se dio el gusto de volcar una pelota a dos manos. El "Grandpa Juice" estuvo presente, no sólo para los relatores, sino en algunos hinchas que hicieron remeras con la cara de Manu.

Foto: Archivo

Primer viaje con Nicola y charla técnica entre los Ginóbili

La cuenta de Twitter de la NBA subió un video que puso en el centro de la escena a Emanuel Ginóbili y su hijo Nicola, uno de los mellizos. Ambos fueron capturados mientras hablaban en la previa del partido entre Charlotte Hornets y San Antonio Spurs. Manu entendió el juego y se sumó con una publicación en Twitter que se viralizó rápidamente: "¡Primer viaje con Nico fue un gran éxito! Aquí hablando antes del partido sobre la estrategia a seguir contra los Hornets", escribió el 20 de los Spurs. Finalmente, San Antonio se impuso por 106 a 86 y la charla técnica entre padre e hijo fue todo un éxito.

Las hazañas de #Elpibede40