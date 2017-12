Aerolíneas bajó los subsidios de US$ 678 millones a 170 millones

La ayuda por pasajero era de US$ 130 en 2015 y bajó a US$ 15 este año. Para 2018 se proyecta en US$ 7; se cerraron todas las paritarias

Jueves 28 de diciembre de 2017 Diego Cabot SEGUIR LA NACION