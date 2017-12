La "rosca" se muda a la playa: dónde pasarán sus vacaciones los políticos

Lejos de descansar, funcionarios y dirigentes aprovechan estas semanas para hacer "política relajada"; cuáles son los destinos más buscados

Se va un año donde la política estuvo en llamas aunque fuera pleno invierno. En medio de la feria judicial y con el receso del Congreso, los dirigentes se disponen a viajar rumbo a los principales centros turísticos para... ¿descansar? No tanto. En enero, "la rosca" de la Capital se traslada a la playa y encuentra a legisladores, funcionarios y ex funcionarios, aunque bronceados y de ropa informal, en plena acción.

"Los políticos deberían irse al exterior o al interior profundo para desconectarse de verdad. De hecho, muchos lo hacen, se van afuera, pero más adelante. Ahora aprovechan para rosquear", dijo una dirigente peronista de larga data a LA NACION. Después de Año Nuevo, para muchos, Pinamar, Cariló, Necochea o Mar del Plata son destinos obligados.

Destinos políticos

Este verano, la mayor parte de los dirigentes pasará los primeros días de enero en la costa atlántica; otros harán "escapadas" los fines de semana; unos pocos se quedarán en la Capital y algunos irán al Sur.

Macri pasa fin de año en Villa la Angostura. Foto: Archivo

Este último es el caso de la senadora Cristina Kirchner y del presidente Mauricio Macri. Ella irá a pasar Año Nuevo a El Calafate, en Santa Cruz, con sus hijos Florencia y Máximo; él se quedará en Villa La Angostura, en Neuquén. El primer mandatario se encuentra en el country Cumelén desde Navidad con su esposa, Juliana Awada y su hija, Antonia, y allí permanecerá hasta el 7 de enero. En cambio, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, se irá a las costas de Uruguay durante las dos primeras semanas del nuevo año junto a su esposa, Luciana Mantero, y sus dos hijos.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, eligió Mar del Plata para pasar sus vacaciones. Cerca de "la leona" aseguraron que sólo será una semana. Ante la consulta de LA NACION, en el entorno de su predecesor, el kirchnerista Daniel Scioli, aseguraron que aún no está decidido si irá a La Feliz, como acostumbra hacer en enero. Mientras tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se quedará trabajando en la Ciudad.

Vidal eligió Mar del Plata para pasar sus vacaciones. Foto: Archivo

Kirchnerismo: bajo perfil

Todo indica que los dirigentes del kirchnerismo que se encuentran detenidos en causas por presunta corrupción, como el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex vicepresidente, Amado Boudou, el ex secretario de Presidencia, Carlos Zannini y el ex canciller Héctor Timerman, pasarán la época vacacional tras las rejas. Todos ellos frecuentaban las playas de Cariló y alrededores en enero, excepto Timerman, quien solía viajar a Estados Unidos a visitar a su hija, radicada allí hace años.

Los dirigentes del kirchnerismo, en general, también parten hacia la costa bonaerense, pero eligen destinos de perfil bajo. El diputado Andrés Larroque, por ejemplo, tiene casa en Aguas Verdes; y su par Juan Cabandie suele distenderse en Mar de las Pampas, una localidad que atrae a muchos dirigentes de La Cámpora en época de vacaciones. El ex titular de Aerolíneas Argentinas y actual legislador porteño, Mariano Recalde, en cambio, se irá a Brasil con la familia.

Pinamar, un clásico

Algunos políticos son "figuritas repetidas" en determinados destinos. Aníbal Fernández va siempre a Cariló y este verano no será la excepción. Según confirmó a LA NACION el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, hoy distanciado del espacio de la ex presidenta, irá con su familia en enero, aunque aún no definió las fechas exactas.

Aníbal Fernández estará nuevamente en Cariló. Foto: Archivo

Abal Medina aseguró que aún no tuvo tiempo de planear vacaciones, pero estimó que la primera semana estará en Lobos y probablemente en Mar Azul el resto del mes.

Otros dirigentes peronistas que frecuentan Cariló son el ex titular de la organización social piquetera Quebracho, Emilio Pérsico, y el diputado nacional Daniel Filmus.

Podría decirse que uno de los principales habitués de Pinamar es Sergio Massa, que viaja con su familia y algunos amigos. En tanto su aliada para las pasadas elecciones, la diputada nacional Margarita Stolbizer, se quedará trabajando: "Ya tomó vacaciones después de la campaña", dijo una fuente del GEN.

La dirigente del Frente de Izquierda (FIT) y diputada nacional Myriam Bregman pasará sus días de descanso en casa de familiares en el interior de la Provincia; mientras que su par, Nicolás Del Caño, estará en Villa Gesell.

"Política relajada"

¿Por qué no viajar, por ejemplo, a alguna sierra en el interior del país, de incógnitos, o a alguna playa lejana de Brasil? La elección de destinos nacionales en enero, en el caso de los políticos, no es por falta de presupuesto, sino por tradición e intención. La costa en verano es el entorno ideal para hacer "otro tipo" de política.

"Política relajada", la llamó, en diálogo con LA NACION, un asesor que acompaña a uno de los principales dirigentes nacionales hace 15 años que frecuenta, sin falta, cada enero, las playas de Cariló.

Legisladores, intendentes y funcionarios nacionales reciben a políticos y empresarios en sus carpas de los balnearios. Se juntan a la noche para festejar cumpleaños o comer asados. "Eso los atrae, es una especie de política relajada, pero política al fin", dijo el asesor.

"En la costa se conectan de otra manera, más profunda, sin tanto apuro. Un asado en Pinamar en tu casa implica que conozcas a la familia, que tengas una relación humana, no contaminada tanto por el vértigo. Se filtran marcas humanas, que generan afinidad", siguió. "Jugás un truco en la playa mientras rosqueás y después es diferente la relación".