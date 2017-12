Cristina Kirchner acusó al Gobierno de "sociópata"

La senadora por Unidad Ciudadana dijo que la Casa Rosada impulsó un "modelo de disciplinamiento social"; auguró una crisis similar a la de 2001

Cristina Kirchner, hoy en el recinto del Senado. Foto: Télam

En su segunda alocución en la última sesión del año en el Senado, Cristina Kirchner criticó con dureza al gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda y los préstamos otorgados a "sectores vulnerables": lo calificó de "sociópata".

La ex presidenta dedicó buena parte de su segunda alocución del día al tema de la deuda externa. La primera había sido al mediodía. Pasadas las 20, en el recinto del Senado, donde se trata el presupuesto para el año que viene, Cristina Kirchner hizo un repaso por los últimos gobiernos de la democracia y comparó al de Cambiemos, en términos económicos, con el de la última dictadura.

Cristina y su discurso en el Senado

"Alfonsín recibió el gobierno con el terrible flagelo del endeudamiento de la deuda externa de la dictadura militar [...] Mire lo vertiginoso del endeudamiento de estos dos años que ya supera el de la dictadura militar", dijo Cristina.

Luego se refirió a los gobiernos de Carlos Menem y continuó: "Le entregamos a Cambiemos un país desendeudado, con el nivel más bajo de porcentaje de endeudamiento. Eso no lo puede discutir nadie, está en los papeles. Por eso lo tenemos a Caputo con el festival de deuda externa por todos lados. Porque nosotros fuimos los giles que pagamos, con recursos propios, o mejor dicho, recursos de los argentinos, la deuda. Porque la restricción de la deuda externa es el gran drama de la Argentina desde tiempos históricos", dijo.

En ese sentido siguió con una crítica a Macri: "Por eso, me preocupa que se desperdicie esa reforma estructural importante que era el desendeudamiento. Crecí en la militancia hablando de la deuda externa y del Fondo Monetario Internacional. Y dentro de poco vamos a estar igual. Si va a ser igual a la crisis de 2001, no lo creo, porque no hay ninguna crisis igual a la otra. En 2001 los políticos estaban sitiados. Cuando la gente se pudre, se pudre en serio", lanzó.

"Esto que ustedes están haciendo con los jubilados dentro de unos meses no les va a alcanzar. [...] Tienen en la cabeza una sociedad de jerarquías [...] Creo que este es un modelo de disciplinamiento social", sostuvo.

Sobre el final de su discurso, en tono enardecido, expresó: "Alguien va a tener que pensar qué vamos a hacer con los dos millones que se han entregado en préstamos a personas socialmente vulnerables. Esto es de sociópatas, señora presidenta", expresó.

Y culminó: "No quisiera que alguna vez tuviéramos que salir, como esa noche del 19, 20 de diciembre, por la puerta de atrás y con la gente revoleando cosas".