De los lectores: cartas & mails

Sampaoli

Luego del inaudito episodio protagonizado por Sampaoli en el cual agravió y denigró a un servidor público, un policía que cuidaba su seguridad y la nuestra haciendo respetar la ley, cabe preguntarse si el director técnico reúne las cualidades básicas humanas, éticas y morales para liderar la selección nacional de fútbol.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

¿Enemigos?

Milagro Sala sigue teniendo plena libertad de acción para expresar sus ideas. Dijo hace poco que no se gana nada encarcelando a los enemigos. La realidad es que ella está procesada y encarcelada por varios delitos que cometió. Su caso está en manos de la Justicia. Entonces, no es una "enemiga", está presa acusada de fraude, extorsión y asociación ilícita, y además con el beneficio de una cómoda prisión domiciliaria.

Horacio Martín Doval

DNI 4.078.553

Foto: LA NACION

Incinerar los residuos

Recientemente se informó que los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la CABA evaluaban con hermetismo un proyecto que incluía principalmente la incineración como modo de tratamiento final de los residuos para generar energía. En la búsqueda de consenso para la nueva iniciativa, sus impulsores la presentan como tecnología limpia y amigable con el medio ambiente. Y, como si se tratara de responsabilidades ajenas, la justificación expone los magros resultados obtenidos con relación a las metas previstas por la ley de basura cero relativas a la reducción gradual de residuos enviados a su confinamiento en rellenos sanitarios. Asociado a ello, se exhiben como insuficientes los niveles de procesamiento de residuos reciclables que desde 2013 tienen a su cargo 12 cooperativas de cartoneros en la CABA. El proyecto se sostiene en argumentación totalmente opuesta a lo que se desprende de los últimos acuerdos ambientales internacionales y a lo que se establece en una reciente comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo. Allí se ratifica, como prioridad, la minimización en la generación de residuos (prevención) y su reciclado. Además, la opción recomendada para los residuos biodegradables es la de recuperación de energía en forma de digestión anaerobia. Luego de eso recién aparece como alternativa la incineración, siempre y cuando se trate de un nivel elevado de recuperación de energía. Que el estado actual de la gestión de los residuos no sea el deseable no significa que haya que alterar el orden de la jerarquía que debe regirla. Las metas de reciclado no se alcanzan porque el gobierno no ha hecho lo suficiente. La incineración en cualquiera de sus formas es incoherente con objetivos de reciclado más ambiciosos, recibe fuertes cuestionamientos en aspectos relativos al cuidado de la salud y además es más costosa a pesar de requerir menos mano de obra.

Pablo Javier Schamber

DNI 20.899.637

Francisco Martín Suárez

DNI 17.331.628

Pellegrini y hoy

Mientras vivió el estadista enemigo de revoluciones, ni una triunfó: 1874/80/90/93 y 1905. En 1901, Carlos Pellegrini dijo: "Seremos uno de los países más importantes del mundo a fines del siglo XX, depende de nosotros". (¿O de una jueza que reivindica desarmar a la policía ante la agresión al Estado? ¿O de De Mendiguren, crítico de Cristina, abrazado al ultra-K Rossi? ¿O de los destituyentes Moreau y Cristina?).

¡Queremos paz y 1% de inflación anual, como Chile!

Patricio Avellaneda

patoave4@gmail.com

Anteojos recuperados

Queremos expresar nuestra alegría y agradecimiento por la recuperación de los diversos anteojos de nuestro hijo de dos años, Hilario Casazza Carman, que se recupera muy bien gracias a sus gafas para cataratas congénitas. La noche del 23 de diciembre sus cuatro pares de anteojos fueron hurtados en el circuito interno de maletas del vuelo 1692 Buenos Aires-Bariloche de Aerolíneas Argentinas. Su caso luego se viralizó en las redes sociales y finalmente dos pares de anteojos reaparecieron tirados en la bodega del avión, al tiempo que los restantes nos fueron repuestos por la empresa, apoyándose en la calidez y eficiencia de óptica Foucault. Esta historia que comenzó con angustia y preocupación y concluye con final feliz fueron muchas las voluntades que se aunaron: miles de personas que se sensibilizaron y compartieron el caso en las redes, periodistas de diversos medios que se comunicaron con nosotros, la Red Solidaria y Aerolíneas Argentinas, cuyo personal y su presidente, Mario Dell'Acqua, y especialmente María Fernanda Ranieri, desde Bariloche, actuaron con gran sensibilidad, compromiso y responsabilidad. El conjunto de gestos de la empresa, aun ante el serio problema interno que el asunto revela y que debe solucionarse definitivamente, resultó también reparador y emotivo.

Carolina Carman

DNI 24.482.945

Roberto Casazza

DNI 20.349.058

Navidad en la ciudad

¿Al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se le borró el almanaque? ¿No se dio cuenta de que estamos en la temporada de fiestas y que, más allá de algunos sinsabores y angustias, es necesario y reconfortante revivir el espíritu propio de la Navidad y el Año Nuevo? ¿En qué quedaron esas ornamentaciones de calles y espacios públicos de años atrás? No pido alegorías como las que se pueden ver en otras grandes ciudades, pero al menos algo que alegre la vista y nos ayude a pensar sobre los maravillosos momentos que nos toca pasar en familia o con amigos en estos días, alejados de cualquier sinsabor o tristeza que nos hayan tocado vivir y agradeciendo a Dios por todo lo que nos da sin merecerlo. Horacio, usted ha sabido seguir los pasos de Mauricio contribuyendo a hacer cada día más linda nuestra ciudad, no piense solamente en mejorar la circulación, plazas, bicisendas, etc.Todavía quedan algunos días para alegrar los espíritus. ¡Vamos!

Raúl Fagalde

DNI 7.610.915

En la Red

facebook

Cristina Kirchner en el Senado

"Señora, el país es mucho más importante que su problema particular. Esos temas son para hablarlos en Comodoro Py. Siempre desubicada" -Virginia M. Blasi

"¿A quién le importa su «apreciación» sobre sus problemas políticos?" -Celia Dangelo

"Eso se llama síndrome de abstinencia de cadena nacional" -Maria Laura Safir

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y lo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)