El enojo de los hinchas de San Lorenzo con Buffarini por su llegada a Boca y lo que dijo Matías Lammens

Un mural del lateral derecho fue pintado con insultos

El mural de Buffarini, vandalizado por hinchas.

La llegada de Julio Buffarini a Boca no cayó bien en el seno de los hinchas de San Lorenzo, al que muchos tenían como un ídolo, y su pase al club de la Ribera fue tomado como una 'traición' a la entidad azulgranas. Como muestra, un mural con la imagen del jugador, pintada en la esquina de Zelarrayán y Viel, en Parque Chacabuco, fue vandalizada por hinchas que lo acusaron de 'traidor'.

Buffarini, de 29 años, llegó al equipo "xeneize" tras una temporada en San Pablo, y se convirtió en el segundo refuerzo de Boca tras la incorporación de Ramón "Wanchope" Ábila, ex jugador de Cruzeiro y de Huracán.

Pero, sobre todo, Buffarini había dejado una huella entre los simpatizantes de San Lorenzo, club con el que celebró tres títulos entre 2013 y 2015, incluida la Copa Libertadores 2014.

En este sentido, Buffarini aceptó: "la gente de San Lorenzo puede estar molesta por la decisión que tomé, pero bueno, pensé también mucho en el futuro de mi familia, porque no estoy salvado económicamente. Y el tiempo que me tocó estar en San Lorenzo dejé la vida".

Del otro lado, el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens , opinó que "el jugador está en todo su derecho en decidir a dónde jugar. Entiendo la bronca de la gente de San Lorenzo, pero los malos tratos o insultos yo no los avalo", y consideró que los jugadores "deberían ser sinceros y decir que juegan por plata". Además, señaló que, cuando se enfrenten San Lorenzo y Boca, Buffarini "no creo que sea recibido con aplausos, pero no me gustaría que lo insultaran. La violencia de todo tipo, incluso verbal, no ayuda".