Massa insiste en liderar un espacio opositor en 2018

Con fuertes críticas a Macri y a Vidal, llamó a construir una alternativa al Gobierno y no excluyó a ningún sector del peronismo

Massa reunió a su tropa para despedir un año con magros resultados. Foto: Frente Renovador

Sergio Massa no se resigna. Pese a los magros resultados de las últimas elecciones, el ex diputado nacional ratificó ayer su voluntad de liderar un espacio opositor que sea una alternativa al gobierno de Cambiemos y llamó a "todos los que piensan parecido" a sumarse al Frente Renovador.

Después de criticar con dureza a los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal con palabras como "brutalidad" y "prepotencia", durante el austero ágape de fin de año de su partido en el Museo de Arte de Tigre Massa afirmó que 2018 será para "abrazar" a aquellos que buscan "darle a la Argentina una alternativa frente a un gobierno que mira a los sectores más ricos", aunque pidió hacerlo sólo "desde las ideas" y sin violencia.

El discurso, que duró menos de diez minutos y que brindó rodeado de las principales figuras del Frente Renovador, se interpretó como un gesto al nuevo pedido de unidad que hizo recientemente la cúpula del justicialismo bonaerense, hoy a cargo del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Pero Massa dejó en claro que piensa en algo más amplio y en él como líder al lanzar la convocatoria para unirse al Frente Renovador. "Yo no hablé de la unidad del peronismo. Hablé de algo mucho más grande", dijo a LA NACION entre saludos y brindis por el fin de año, antes de destacar la presencia de dirigentes del GEN, el partido de Margarita Stolbizer. La ex diputada no participó del evento, aunque en el massismo afirmaron que estuvo ausente con aviso por una participación en un programa de TV.

Pese a que no hubo anuncios sobre el futuro del peronismo, en el equipo de Massa aseguran que en el primer trimestre de 2018 puede haber novedades. "Las definiciones van a aparecer en marzo", dicen en el espacio, que apuesta hoy al perfil bajo y a mantenerse activo en la actividad legislativa en la Cámara de Diputados, a cargo de la jefa del bloque, Graciela Camaño.

La posibilidad de sumar más dirigentes del peronismo al massismo depende de un "enigma". Así lo define un dirigente que estuvo cerca de Massa desde el primer momento. Se refiere a Cristina Kirchner. "Hay que ver qué hacen con ella los compañeros. Hoy es una piedra en el zapato", agrega, consciente de que la ex presidenta demostró que conserva una porción nada desdeñable de apoyo popular en la provincia de Buenos Aires. "Hay dirigentes [que hoy forman parte del kirchnerismo] con los que se puede dialogar", agregó.

Pero en los dirigentes que todavía conservan una cuota de poder también hay confianza en el peso electoral que tiene Massa, no sólo en territorio bonaerense. "Hay que trabajar en equipo. Nosotros tenemos una identidad propia y es lógico que se busque a Massa porque es un dirigente joven con conocimiento a nivel nacional", dijo a LA NACION el intendente de Alvarado, Germán Di Cesare, quien negó que haya habido contactos que pudieran devenir en un acercamiento entre el PJ y el massismo en el futuro cercano.

Mientras se ponía el sol en Tigre, Massa elevó una copa imaginaria y agradeció a los diputados nacionales que se opusieron a la reforma previsional en el Congreso y a sus equipos técnicos, que lo acompañaron en lo que él definió como "un año más" en la historia del Frente Renovador. Pero el ex intendente reiteró el mensaje de fin de año: "Acá no sobra nadie y aquellos que se quieran sumar serán bienvenidos".