Gladys González: "Que esté la ex presidenta Cristina Kirchner acá no debe cambiar la lógica del Congreso"

La senadora oficialista se refirió al llamado de atención que la presidenta del Senado Gabriela Michetti le hizo a la representante de Unidad Ciudadana cuando se excedió en la cantidad de minutos que tenía para hablar en una cuestión de privilegio

Gladys González: "Que esté la ex presidenta acá o quien sea no debe cambiar la lógica del congreso"

cerrar

Luego de la última sesión del año en el Senado, la oficialista Gladys González -que juró hoy como senadora- habló con el programa Terapia de Noticias y se refirió a la ahora senadora por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner , que si por algo sobresalió durante la sesión de hoy fue por la cantidad de minutos en los que se excedió en su disertación cuando planteaba una cuestión de privilegio; lo que le valió un llamado de atención de la presidenta del recinto, Gabriela Michetti .

"Hace dos años que viene siendo el Congreso del diálogo y esté la ex presidenta Cristina Kirchner acá o quien sea no debe cambiar la lógica de un Congreso que se propone ser constructivo", señaló González. Y agregó: "La presidenta del Senado tuvo que pedirle que fuese más breve porque es el derecho de todos los senadores usar el mismo tiempo. Acá lo que intentamos es que el reglamento se respete".

Más tarde, la referente de Cambiemos tildó de "hipócritas" tanto a la ex presidenta como a los kirchneristas que acusaron al Gobierno de tratar los proyectos de ley del presupuesto 2018 , la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al cheque de manera "exprés" y "sin consenso". Así, opinó: "Yo fui diputada de la oposición durante seis años del gobierno kirchnerista y ahí sí había un Congreso que era una escribanía del Ejecutivo donde no había diálogo ni consenso ni se aceptaban modificaciones o se enriquecían proyectos con la mirada de la oposición. En este caso escuchar a ellos mismos decir que ahora es un paquete exprés cuando no tenemos las mayorías y planteamos el diálogo desde el principio es, cuanto menos, hipócrita". En ese sentido, remarcó que el presidente Mauricio Macri convocó "ampliamente" a los gobernadores al consenso y al diálogo para tratar los proyectos de ley.

Encontranos en el canal 715/1715 HD de DirecTV, 19 de Cablevisión Digital/618 HD y Flow, 25.3 TDA y 705 Telecentro Digital.