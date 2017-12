La Justicia citó al intendente que entró en la Legislatura

Secco está acusado de "coacción agravada" y será indagado en febrero; dice que Vidal lo quiere preso

LA PLATA.- La justicia penal citó a declaración indagatoria para febrero próximo al intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, por los violentos incidentes en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

"Me voy a presentar como corresponde", dijo el intendente a la nacion, quien acusó a la gobernadora Vidal de querer que vaya preso. "Hubo una represión brutal afuera. Empezaron a los tiros y los gases lacrimógenos por la cabeza. Por eso a mí me dio indignación. Entré con nueve diputados a denunciar lo que había pasado afuera. Y puse adentro del recinto los cartuchos y los gases lacrimógenos que me habían tirado", justificó el intendente.

La citación fue firmada por la fiscal Ana Medina, quien consideró que existen "elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito".

El jefe comunal está imputado por ingresar el 14 de diciembre último al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante el tratamiento de un paquete de leyes enviadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, entre las que se encontraba la ley de reforma de la caja de previsión del Banco Provincia y la reforma a las jubilaciones de privilegio.

Secco está imputado de los delitos de "coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa".Tras ingresar a la Legislatura, Secco subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa del presidente cartuchos de gases lacrimógenos que había utilizado la policía. En un principio, el fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta actuó de oficio y encabezó un procedimiento en la Cámara baja. Luego, el fiscal general ordenó que instruya la causa Marcelo Romero. Más tarde la causa pasó a la fiscal Abna Medina.