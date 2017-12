Los primeros cuatro votos de Cristina Kirchner en su regreso al Senado

En la participación de ayer en el recinto, la ex presidenta tuvo que decidir sobre el paquete de leyes económicas impulsado por el Poder Ejecutivo

Cristina Kirchner volvió ayer al Senado. Foto: LA NACION / Emiliano Lasalvia

La ex presidenta Cristina Kirchner estrenó ayer su tercer mandato como senadora nacional. En una cuestión de privilegio de más de media hora, lo que llevó a que la vicepresidenta Gabriela Michetti le pidiera que "redondeara" su discurso, la senadora criticó al juez federal Claudio Bonadio, quien pidió su desafuero de la Cámara alta por traición a la patria, y al Gobierno, al que acusó de perseguir a dirigentes políticos opositores con la Justicia y de vulnerar así la representación popular.

"Es notable cómo su gobierno, el oficialismo, públicamente dice qué oposición quiere. (...) Sí, voy a discutir todo, señora presidenta, ¿sabe por qué? Porque para eso me votaron", aseguró la ex mandataria. "Es posible que a usted, al Presidente [ Mauricio Macri] y al oficialismo no les guste el tipo de oposición que nosotros hacemos. Bueno, pero yo quiero decirle algo: a mí no me gusta el gobierno que ustedes hacen", soltó. "No me gusta nada su gobierno, pero los votaron y tienen que gobernar. Y yo soy oposición y tengo que serlo, porque me votaron", agregó. Luego, la senadora soportó casi sin inmutarse las críticas del oficialismo a las administraciones kirchneristas.

Al término de ocho horas de debate en simultáneo de tres proyectos, y de cuestionamientos a la política económica y críticas por el trámite exprés de las iniciativas, Cambiemos logró las mayorías necesarias para sancionar el paquete legislativo impulsado por la administración de Macri tras el acuerdo que firmó con 22 provincias y la ciudad de Buenos Aires.

El presupuesto nacional 2018 fue sancionado por 54 votos a favor y 14 en contra, la reforma tributaria por 52 a 15 y la prórroga del impuesto al cheque por 65 votos a favor, 2 en contra y una abstención. La ex presidenta votó en contra del presupuesto y de la reforma tributaria; pero a favor de la prórroga del impuesto al cheque. También apoyó la creación de una comisión bicameral para investigar la desaparición del submarino ARA San Juan.

Cómo fue la votación del paquete de leyes económicas

Senadores Del Oficialismo Y La Oposicion Evaluan Las Leyes Economicas Sancionadas