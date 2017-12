Productores de Santa Cruz cuestionan la cesión de 500.000 hectáreas de campo para ampliar un parque nacional

La Federación de Instituciones Agropecuarias de esa provincia rechaza un plan que se votaría mañana en la Legislatura

Los productores resisten la cesión de tierras para ampliar el parque nacional. Foto: Parques Nacionales

RIO GALLEGOS. Santa Cruz. - La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, que agrupa a todas las sociedades rurales de la provincia, cuestionan la ampliación del Parque Nacional Patagonia, que mañana se aprobaría en la última sesión del año en la Legislatura. Los productores rechazan la cesión de medio millón de hectáreas "de tierras productivas y ocupadas" para ampliar el parque ubicado en el norte provincial.

A partir que se conoció la iniciativa de ampliación del nuevo Parque Nacional, empezaron los cuestionamientos de parte de los productores y de sus asociaciones. Desde la Fundación Flora y Fauna Argentina explicaron que ellos intentan ayudar a Parques Nacionales a través de la compra de campos que sean prioridad para la conservación y esos campos son donados al Estado para que sean nombrados Parques Nacionales, en tanto que también apelan al desarrollo turístico de la región.

De las 500.000 hectáreas que se pretenden ampliar para el parque, ya habría buena parte con avanzados acuerdos de ventas. En forma directa la ampliación del nuevo parque afectaría a 40 productores rurales y a sus familias. Entre ellos están los que acuerdan con la venta a Flora y Fauna y los que oponen resistencia. Hoy el parque tiene 52.800 hectáreas.

Las tierras no serán expropiadas, sino compradas a través de la Fundación, que luego las cederá para la ampliación del parque y, por lo tanto la provincia, cederá las tierras a la Nación.

"La desmedida ambición de comprar y anular 500.000 hectáreas para aislarlas de por vida tienen el tinte de algo cada vez más argentino: el desprecio y la subestimación del prójimo. Sin tener en cuenta a pobladores, trabajadores y a la comunidad, y empujados por autoridades nacionales de turno, ONG´s, fundaciones, fondos fiduciarios y sociedades, en conjunto con Parques Nacionales están comprando tierras a algunos felizmente sorprendidos ocupantes y a su vez patoteando a otros ya veteranos productores renuentes de entregar su historia y medio de vida desde hace más de un siglo, bajo la amenaza que en poco tiempo no podrán convivir como vecinos del Parque Patagonia si no le venden sus establecimientos", afirma un duro comunicado de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz.

El parque actual y cómo quedaría con la ampliación.

Hace un par de semanas, autoridades provinciales, nacionales y representantes de los ruralistas se reunieron para buscar algún punto de encuentro. De esa reunión no hubo resultados concretos y ahora se espera lo que pueda pasar mañana en la Legislatura.

El proyecto es impulsado por Cambiemos, pero diputados del propio partido fueron críticos al mismo, en tanto que la gobernadora Alicia Kirchner también tiene un compromiso con el gobierno nacional de aprobarlo. Sin embargo, aún no están garantizados los dos tercios necesarios que requiere el proyecto.

"Se argumenta que esta ampliación traerá un gran crecimiento turístico, sin embargo, el problema no es la falta de un parque. De hecho, desde 2014 está el Parque Nacional Patagonia, que aún no ha cumplido sus obligaciones legales y todo sigue igual o peor. Hay que pensar en que las localidades cercanas hoy carecen de infraestructura básica como luz, gas de red, conectividad, aeropuerto habilitado...No se conoce ningún plan, ningún acuerdo, protocolo ni documento publicado", son algunos de los cuestionamientos que esgrimen los ruralistas, que piden que no se apruebe el proyecto tal como está planteado y vuelva a comisiones.