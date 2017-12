Nelson Vivas dejó el fútbol, ahora como DT: la razón de su decisión y la frase de su hija que lo marcó

El ex entrenador de Estudiantes reveló que se reunió con su cuerpo técnico para contarles que ya no quiere dirigir

Foto: DyN

Agobiado por un universo que define como "hostil y volátil", Nelson Vivas decidió dar plena prioridad a su vida personal por tiempo indeterminado y reveló que hoy está fuera del fútbol profesional. Y para que no queden dudas, contó que se reunió con los integrantes de su cuerpo técnico, empezando por su ayudante de campo, Leonardo Colombo, para ponerlos al tanto de su decisión y liberarlos de toda atadura y compromiso ético con él.

"Ellos tiene derecho de seguir su camino y es mi deber no arrastrarlos en esto que he meditado y decidido por convicción: hoy no estoy dispuesto a que el fútbol maneje mi vida, estoy fuera del fútbol, quiero tener las riendas de mi vida y después el paso del tiempo y la vida misma dirán", explicó en una entrevista con Télam.

Vivas dirigió los planteles de Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia durante la actual temporada y la manera en la que se alejó de esos clubes inspiró lo que subraya como un alejamiento hecho y derecho.Se recuerda su insólita reacción en Estudiantes 0 vs. Boca 0, el 6 de mayo pasado, cuando se rompió la camiseta después de ser expulsado por el árbitro del partido, Silvio Trucco. Furioso, el DT se fue pateando todo lo que había en su alrededor y luciendo el enorme tatuaje que tiene sobre la espalda.

"En Defensa vino el hijo del presidente y quiso meterse en mi manera de armar el equipo, algo inaceptable, pero fijate vos que quedarte o irte de un club argentino no depende de que te vaya bien o mal. Si te va mal, por supuesto, te rajan, pero en Estudiantes saqué el 60 por ciento de los puntos, había renovado contrato de palabra y hablado de los refuerzos y un buen día perdimos un partido y me pegaron un voleo en el culo", recordó sin eufemismos el ex defensor de Quilmes, Boca, River, la Selección Nacional y de una fecunda travesía por Suiza, Inglaterra, España e Italia.

Vivas también confesó que su despido de Estudiantes lo sorprendió y lo angustió ("no se portaron bien, una pena"), pero de inmediato atribuyó esa desdichada circunstancial al contexto general del fútbol argentino. "El público es hostil ante la derrota, el periodismo fogonea los entredichos, las disputas, pone la lupa en los conflictos o en los posibles conflictos y sólo una parte está dispuesta y preparada para hablar del juego y de la táctica, el resto opina al revoleo, sin fundamentos; y encima los dirigentes bailan al son del clima de la tribuna y en general tienen un doble discurso: por un lado piden identidad y por otro lado no soportan los malos momentos que hay en toda búsqueda de una identidad", cuestionó.

En una relajada alternancia entre su casa de Bernal y su pago natal, San Nicolás, Vivas está abocado a emprendimientos desligados del fútbol, una nueva impronta profesional y existencial que ni por asomo deben asociarse con faltas de ofrecimientos.

"Desde que me fui de Defensa me llamaron varios clubes argentinos cuyos nombres prefiero reservarme, del Bucamaranga de Colombia, de Sporting Cristal de Perú y de Universidad Católica, pero cuando me sentía dispuesto a sentarme a negociar con la gente de Chile, una charla con mi hija de nueve años terminó de aclarar en mí algo que venía madurando: 'papá, no quiero que te vayas', me dijo, y ahí mismo terminé de convencerme de que no estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con mis hijos más grandes en mis años de jugador, cuando mi vida era entrenar, concentrar y jugar; jugar, entrenar y volver a concentrar".

Aquella insólita reacción en Estudiantes 0 vs. Boca 0

