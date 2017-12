Hyundai Tucson Style: el nuevo SUV compacto coreano que llega al país

Hyundai presentó una nueva versión de entrada de gama de Tucson y Baic presenta cuatro modelos

Hyundai Tucson Style.

Hyundai Tucson Style. Para cerrar lo que fue un gran año para la marca coreana, se anunció la llegada del Tucson Style. Se trata de una versión que será la entrada de gama del SUV compacto de Hyundai y que comenzará a comercializarse en las próximas semanas. Perteneciente a la tercera generación del modelo, vendrá equipada con un motor naftero 2.0 L de 155 CV y 20 kgm de torque con opciones de caja manual o automática de 6 velocidades y tracción delantera. Pese a ser la más económica de la línea, tendrá gran equipamiento de confort y seguridad, que incluye pantalla multimedia de de 8”, controles de estabilidad y tracción, seis airbags, anclajes Isofix y frenos a disco en las cuatro ruedas. Si bien aún no hay precios oficiales confirmados (dependerá de la aprobación de la ley que elimina los impuestos internos) en la firma estiman que estará en torno a los $ 600.000.

Baic X55.

Llega Baic. Con la apertura de su primer local en Avenida del Libertador 8400, Capital Federal, la firma china Baic (asociada en el gigante asiático con Mercedes-Benz) hizo su presentación en nuestro país. En esta primera etapa, ofrece cuatro SUV de la Serie X: X25, X35 X55 (foto) y el completamente eléctrico EX 260. Todos estos modelos están equipados con elementos de confort, tecnología y seguridad y motores 1.5L. Los precios son: X25 1.5 MT, US$ 16.800, y 1.5 AT, US$ 19.100; X35 1.5 MT, US$ 21.100 y 1.5 AT, US$ 23.300; X55 1.5 AT, US$ 28.900, y EX 260 AT, US$ 40.400. Todos tienen garantía de 7 años o 100.000 kilómetros.