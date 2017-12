Las giras más convocantes pasaron por Buenos Aires

U2 brindó un recital histórico y Coldplay cerró su tour entre nosotros, tal como lo había comenzado

U2 y la selección, "confundidos" en una noche. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

De las diez giras mundiales que más recaudaron esta temporada, seis pasaron por la Argentina. Una vino en 2016 (The Rolling Stones, que lidera el ranking) y una vendrá en 2018 (Roger Waters). Las seis que vimos y disfrutamos son las de U2, Coldplay, Bruno Mars, Guns 'N Roses (con The Who), Ed Sheeran y Ariana Grande, quienes, según la consultora Pollstar, se ubicaron este año en los puestos dos, tres, cinco, seis, nueve y diez, respectivamente. Los únicos que no vinieron del top ten son Lady Gaga y Dead & Company (la banda que ex miembros de Grateful Dead formaron con John Mayer, quien sí vino a Buenos Aires).

La gran oferta de shows internacionales a cielo abierto no sólo fue la marca de la temporada que se va, sino que también dejará un surco importante en la que está por venir. A esta altura ya hay confirmados y con entradas a la venta -incluso con tickets agotados, en algunos casos- visitas de Foo Fighters, Rod Stewart, Katy Perry, Phil Collins, Radiohead y Depeche Mode (Nº 11 en la lista de tours más recaudadores de 2017).

Las particularidades de esta temporada giran alrededor de estos grandes shows que se convirtieron en experiencias intensas, en recitales a los que todos quisieron ir. U2 volvió a La Plata con una gira construida alrededor de su álbum icónico, The Joshua Tree, cumplió con la expectativa y dejó una anécdota para el recuerdo: permitió que su público viera primero el partido entre Ecuador y la Argentina que definió la clasificación de nuestra selección al Mundial de Rusia.

El Único de La Plata confirmó su rol de "nuevo Monumental". Por allí pasaron y brillaron Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay -que cerró la gira mundial que allí mismo había empezado en 2016- y Guns 'N' Roses con The Who. La banda de Roger Daltrey y Pete Townshend pagó su deuda con el público argentino con un show notable. En cuanto a los festivales, Lollapalooza marcó un nuevo hito al convocar más de 90.000 personas por noche. De hecho, The Strokes, que cerró la segunda jornada, al día siguiente le contó al mundo que había brindado el show más convocante de su carrera. El BUE, con Arcade Fire y Gorillaz, consolidó su regreso, y el Sónar, con Sigur Rós, se mantuvo como exponente único de una oferta que incluye la electrónica y las nuevas tendencias.

Del regreso de Los Ratones Paranoicos al show con butacas de Sting, el Hipódromo de Palermo se estableció como un venue muy interesante para la ciudad de Buenos Aires.