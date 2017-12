El ancho océano del dial: Del Moro fue el gran ganador y el share bailó a su ritmo

Los pases de figuras entre distintas radios definieron un 2017 que tuvo algunas sorpresas

El gran pase de 2016 a 2017 en FM fue sin lugar a dudas el de Santiago del Moro, que había dejado Pop Radio 101.5, donde conducía dos ciclos diarios (Mañanas campestres y Tardes campestres) con altos niveles de share, sobre todo por las mañanas, donde llegó a superar el 27% todos los meses. Pero decidió migrar a La 100 FM 99.9 para conducir El club del Moro, con el que, en las primeras mediciones de 2017, pudo notarse el cambio a favor de la FM del Grupo Clarín ante su competidor directo Pop Radio. De la mano de Santiago Del Moro, La 100 pasó a liderar en enero, con 12,08%, seguida por Pop Radio, con 9,90%, y Aspen, que cerró el podio, con 9,78 por ciento.

El club del Moro pasó a liderar la primera mañana de las FM, con 18,10 por ciento. Segundo empezó a quedar Diego Korol (reemplazante de Del Moro en Pop Radio), con 15,03%, y tercero apareció Martín Ciccioli en Mega, con 8,70 por ciento. Rápidos de reflejos y luego de varias charlas, Elizabeth Vernaci y Radio Con Vos (FM 89.9) le cedieron a Pop Radio "compartir" a la locutora y animadora, para sumarla como la nueva figura de la emisora comandando el horario de 16 a 19, aunque no dejó su ciclo matutino en Radio Con Vos.

Radio Con Vos, que este año subió algunos puntos pero no significativos, tenía en 2017 el desafío de hacer una FM periodística ya que agregó a periodistas como Reynaldo Sietecase (que se fue de Vorterix) y María O'Donell (un pase de Continental), sumado al ciclo de Ernesto Tenembaum y Tamara Pettinato, que ya eran parte de esta radio que está al aire desde 2015.

Por el lado de las AM, no hubo grandes pases significativos, sino regresos como Oscar González Oro a Radio Rivadavia (no hacía radio desde mediados de 2015, cuando se fue de Radio 10 al observar que su amigo Daniel Scioli no sería presidente) y el de Viviana Canosa, que luego de ser madre volvió a estar frente a un micrófono en Radio Belgrano AM 950.

En el caso de Radio 10, ya había relanzado su programación en octubre de 2016 con el periodista Gustavo Sylvestre (durante cuatro años en AM 1030 Del Plata) y su ciclo Mañana Sylvestre, de 6 a 9, y que luego le daba paso a Roberto Navarro con su programa El destape. La gran sorpresa fue que a principios de este año, luego de unos meses fuera del dial tras dejar La Red AM 910, todos esperaban el regreso a la ex radio de Daniel Hadad del periodista Jorge Rial, supuestamente para hacerse cargo del espacio de 18 a 21. Pero eso nunca sucedió y la AM del ahora Grupo Ceibo se mantuvo segunda durante 2017.

Radio Mitre mantuvo a sus figuras y sumó para el regreso a Pablo Rossi (19 a 20), que desembarcó de Cadena 3, y cierra el año con un aumento cada vez mayor de audiencia con números significativos: Cada mañana, el programa de Marcelo Longobardi, en su horario de lunes a viernes, de 6 a 10, se impone, con 49,7 puntos, mientras que Lanata sin filtro aparece en su horario en la cima de las mediciones, con 45,6 puntos. Le doy mi palabra, con Alfredo Leuco, sigue primero de 17 a 20, con 43,5. El lugar que había dejado Gustavo Sylvestre en Del Plata lo ocupó Roberto Caballero, que estaba a cargo de la noche de la emisora. En su lugar estuvo Carlos Barragán, que llegó a la radio con Todos en cuero en Panamá. Pero no se supo cómo le fue a la radio de Electroingeniería ya que dejaron de medir en Ibope.

La emisora Radio Nacional tuvo en mente un enroque de horarios. Romina Manguel dejó el horario de 7 a 9 para pasar de 18 a 20 a Román Lejman. La gran incorporación de la AM estatal fue María Laura Santillán, quien conduce Plato Fuerte, de 13 a 15. Continental tuvo un solo cambio significativo: Maxi Montenegro dejó FM Latina para hacerse cargo de la segunda mañana (9 a 13) en la AM del ex Grupo Prisa, pero no fue un buen cambio a nivel audiencia y aún hoy la radio busca una figura para esa franja.

Por último la gran disolución de 2017 fue Radio Rivadavia AM 630, ya que luego de años de estar en bancarrota un nuevo grupo rosarino llegó para "salvarla", con grandes figuras como Fabián Doman (nunca debutó) y Oscar González Oro, que por problemas de salud dejó a los pocos meses; se convocó al Rifle Varela para hacer los mediodías (en lugar de Rosario Lufrano, que se pasó a la primera mañana), a Luis Ventura y a Germán Paoloski, entre otros. Pero a mediados de octubre último aparecieron problemas y en noviembre la radio terminó intervenida por un síndico judicial.