De los lectores: cartas & mails

Un justo homenaje

La tragedia inconclusa del submarino ARA San Juan nos hace recordar el hundimiento del rastreador y dragaminas Fournier, en 1949. A la tripulación de esa nave se le rinde actualmente tributo al haberse puesto el nombre "Tripulantes del Fournier" a calles de muchas ciudades del país. En Mar del Plata, sede natural de la flota de submarinos, hay una calle con ese nombre en Punta Mogotes. Por eso propongo que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o el Concejo Deliberante de Mar del Plata otorguen la denominación "Tripulantes del ARA San Juan" a una calle o plaza de esas ciudades, en recuerdo glorioso de esa abnegada tripulación, iniciativa que puede ser tomada en otros puntos del país.

Jorge Colombo Ansaldi

Actitud de Sampaoli

Siento vergüenza por la actitud de Sampaoli, que de forma inapropiada trató a agentes que cumplían con sus obligaciones para preservar la vida de terceros. No es el primer caso de personajes públicos que deberían ser ejemplo y que nos reflejan como sociedad arbitraria y patotera. Ellos por acción y nosotros por omisión, al no exigir a las autoridades correspondientes la sanción correspondiente por esa conducta inapropiada. ¿Esa persona puede conducir un seleccionado nacional que nos va a representar en el mundo? Por nuestro bien, y como ejemplo, debería pedírsele la renuncia inmediata al cargo. No puede conducir a un grupo de personas que deben ver en él un referente con valores a imitar y no, como en este caso, a repudiar. Así nos va como sociedad...

Roberto Julio Saumell

Justicia loca

La Justicia necesariamente debe ser ciega y, si tiene ojos, pues se le deberán extirpar. Lo que resulta intolerable es que ella sea loca, excéntrica, delirante o esquizofrénica. El 14 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman presentó su célebre denuncia contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman y otros, sobre la base de que el memorándum de entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 con Irán tenía como único objeto poner fin a la vigencia de las alertas rojas que existían respecto de imputados iraníes. Cuatro días después se encuentra su cadáver y se desconoce aún hoy la causa de su muerte. A pocas horas de su muerte, todos -incluidos periodistas, juristas y académicos de distintos niveles- sostienen que la denuncia constituye un verdadero disparate y que el fiscal se suicidó porque de ninguna manera la podría sostener frente al Congreso, que lo había citado. El 26 de febrero de 2015 el juez federal Rafecas desestima la denuncia por entender que las conductas allí descriptas no constituían delito alguno y ordena el archivo de las actuaciones. El 26 de marzo de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirma la desestimación de Rafecas. El 12 de mayo de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal, haciéndose eco de los fundamentos del dictamen del fiscal ante ese tribunal, doctor De Luca, al desistir de la impugnación articulada por su colega de la instancia anterior, devuelve las actuaciones, confirmando de esta manera el archivo decretado por Rafecas. Hoy, terminando 2017, están todos esos mismos imputados presos por orden de esa misma justicia federal.

No sé si la Justicia está loca pero: ¡definitivamente no está ciega, mira bien a todas las partes involucradas y, dependiendo de la época política, falla para un lado o falla para el otro! Es triste.

Francisco García Santillán

Pago de los daños

Leo que la CABA ha iniciado acciones legales para recuperar el valor de los arreglos por los destrozos producidos en la zona del Congreso el lunes 18. Al respecto, sería interesante también cobrarle una parte a la jueza que permitió que ocurrieran esos destrozos por inacción de la policía.

Carlos R. Caorsi

El Delta, sin luz

Edenor, pese a insistentes reclamos y promesas incumplidas, sigue sin restablecer el suministro eléctrico a importantes extensiones del Delta del Paraná. Vecinos del río Toro y zonas aledañas de la primera sección del Delta venimos de pasar la Navidad sin luz y ya estamos vislumbrando un Año Nuevo en similares condiciones. Hemos tenido que tirar alimentos, sufrir el calor, los mosquitos e incluso la falta de agua dado que no podemos bombear el agua del río a nuestros tanques. El único servicio público que tienen los isleños es la luz, sin la cual la vida se torna extremadamente difícil. En los hogares del barrio hay niños, gente mayor, mujeres embarazadas y muchos trabajadores que necesitan electricidad para poder trabajar. Todos vienen soportando recurrentes cortes. No es algo nuevo y muestra una importante falta de interés por parte de las autoridades de Edenor. En sus oficinas comerciales aseguran que las cuadrillas están trabajando en el Delta, pero ningún vecino reconoce haber visto sus características embarcaciones, fáciles de divisar para cualquier isleño.

Señores de Edenor, esperamos que Año Nuevo nos encuentre en condiciones normalizadas y que 2018 nos depare un destino de luz.

Daniel Helft

Anarquismo

Leí en la columna de Jorge Fernández Díaz que los violentos parecían justificados por la tirria, un aroma ideológico, un sentimiento que no pueden parar (nada racional) y recordé a David Viñas cuando hablaba del "ademán anarquista", un gesto que no distinguía entre anarquismo, anarco-sindicalismo y simple postura discursiva. Invito a leer a los más famosos anarquistas argentinos y rever vida y trayectoria para tratar de entender el papel de las universidades y los centros de estudio en los últimos años.

Aurora Alonso de Rocha

