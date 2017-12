Carlos Fara: "Hasta que no aparezca otra cosa, Cristina Kirchner va a estar viva"

A un día de su debut en el Senado, la ex presidenta dio un acto en Avellaneda y apuntó contra Mauricio Macri

Acto de Cristina en Avellaneda: el análisis de Carlos Fara

cerrar

Cristina Kirchner decodificó en su clave política la conferencia de prensa que brindó el equipo económico del Gobierno y, en un acto en la ciudad de Avellaneda, apuntó contra Mauricio Macri : "Tenemos graves problemas, los han profundizado a límites intolerables. No se entiende lo que están haciendo".

El analista político Carlos Fara opinó sobre los aspectos que debe modificar el segmentado peronismo no kirchnerista. "Le falta construir un líder alternativo a Cristina. No hay ningún peronista que tenga más votos que ella", dijo el analista.

"¿En qué etapa está el kirchnerismo?", preguntó Diego Scheinkman, conductor del programa Terapia de Noticias . Según Fara, Cristina tiene entre un 20 y un 25 de intención de voto a nivel nacional. "¿Cristina no estaba muerta? Hasta que no aparezca otra cosa va a estar viva", lanzó el analista. Y concluyó: "Si no ven otro liderazgo, un 25% de la Argentina seguirá votando a Cristina sin problemas".

Encontranos en el canal 715/1715 HD de DirecTV, 19 de Cablevisión Digital/618 HD y Flow, 25.3 TDA y 705 Telecentro Digital.