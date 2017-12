Con récords en varios frentes, Punta del Este arrancó la temporada con un 20 % más de argentinos

Al boom turístico lo acompaña una inédita apuesta comercial y de real estate que ya comenzó a moldear la fisonomía esteña

PUNTA DEL ESTE.- A pesar del sabor amargo por la súbita apreciación del dólar que impacta en los consumos, el balneario esteño luce exultante. Nada parece eclipsar una temporada que ya se perfiló récord en tres frentes: se vive un boom comercial, de real estate y turístico sin precedentes. En este último rubro, el incremento de veraneantes argentinos orilla el 20 por ciento, según las estimaciones del viceministerio de Turismo charrúa, Benjamín Liberoff, convencido que en 2018 Uruguay recibirá un número equivalente a su población por turismo: 4 millones de visitantes.

Con un promedio de ocupación del 90 % para las 18.000 plazas hoteleras y la oferta de más de 250.000 camas del rubro inmobiliario (sin contar las casas ocupadas por sus propietarios), los picos de alquileres ya ocupados trepan al 98 % al cruzar ese límite natural que es el escultórico puente de La Barra. Desde allí hacia el Este, incluyendo al departamento de Rocha, la costa uruguaya luce con lleno casi total y presencia de connacionales en un 80%.

Pero el cartel de fully booked lo ostenta José Ignacio (J.I), que ya en septiembre pasado se jactaba de ser el enclave más deseado entre mayoría de argentinos de altos ingresos y, en menores proporciones, de brasileros y americanos.

¿Los ausentes allí esta temporada? Los europeos, nobleza incluida, y las estrellas internacionales de alto perfil (a excepción de Carolina Herrera), que en dulce montón solían posicionar a las arenas esteñas entre los destinos chic de América latina. Pero ahora la postal es bien rioplatense y con acento porteño, según consignó Ignacio Ruibal, de la inmobiliaria homónima y quien concentra el grueso de las operaciones en el ex bastión de pescadores.

El grueso de las operaciones en el balneario uruguayo, sin embargo, estuvieron directamente vinculadas al panorama electoral y comenzaron a cerrarse en cascada a partir de la victoria de Cambiemos en octubre, según un sondeo de LA NACION entre operadores del rubro.

Si el piso de un alquiler por quincena para una familia tipo arranca en los US$ 6000 en La Barra y se incrementa a US$ 8000 en algunos de los seis barrios satélites de José Ignacio como La Juanita (en el casco los valores parten de los US$ 16.000 y llegan a los US$ 100.000 para las grandes residencias sobre el mar), tanto la Península como La Mansa se ufanan de ofrecer valores competitivos en relación a Pinamar o Cariló. Parten de los US$ 2500, incluyendo los últimos días de este mes, cuando se concentra el grueso con nacionales, que ya producen embotellamientos en muchos accesos.

Año nuevo en el Este

Pasar Año Nuevo en el Este es un clásico y la demanda hoy excede al alojamiento. Las principales fiestas pagas, por caso, (desde US$ 80 a US$ 150) plantaron el cartel de sold out, como Sensation, en Manantiales, lo que también grafica el nivel de ocupación. No hay margen para la improvisación para el último día del año. Aquí la diversión se planifica no sólo por costos, también para no quedarse afuera, en un balneario que comienza a masificarse.

"Desde los años 90 que no se vivía una temporada igual, aunque entonces Punta del Este no estaba tan desarrollada y la oferta era más acotada. Pero ésta se vive como un punto de inflexión ya que detrás de la explosión turística se esconde una gran expectativa comercial, con nuevos locales de todo tipo, y con una expansión nunca vista en desarrollos inmobiliarios pensados para un público híper segmentado", analiza Patricia Gancedo, titular de una inmobiliaria de La Barra.

Basta trajinar la ruta interbalnearia para ver el cambio de fisonomía: una impronta extremadamente comercial se instaló definitivamente en La Barra. El oasis de inversiones para el consumo mengua apenas en Manantiales pero ahora se anima a colonizar el corazón de José Ignacio. La mayoría lo llama progreso, aunque no son pocos los locales los que lo observan con desdén. ¿Ejemplos? "Magma, un multibrand de indumentaria, construyó un local fuera de escala en el casco de J.I donde también se instaló una sucursal de la Crepas, una parrilla y un restó-sushi bar", describe Ignacio Ruibal, que con su inmobiliaria del mismo nombre fue testigo del crecimiento exponencial de José Ignacio. "El problema no es la cantidad de comercios, sino el respeto a las normativas y al espíritu del vecindario, que es relajado y rechaza las estridencias y la presencia de marcas con cartelería de neón en los espacios públicos", se quejó.

Pasando por alto cuestiones estéticas, y la invasión de sponsors que buscan su posicionamiento en el segmento ABC1, otros le dieron la bienvenida a la primera parrilla familiar en un polo gastronómico gourmet, que ahora se democratiza, además, con el desembarco de una chivetería. Aunque hay quien dice que ya no hay vuelta atrás: "A José Ignacio le pasará lo mismo que a La Barra y Manantiales: lo exclusivo es lo virgen, las calles de tierra, las despensas y restós atendidos por sus dueños, y no las cadenas de supermercados como se ven hoy en todos lados".

Sin íconos

Más allá de los emprendimiento híper Premium en toda la línea costera esteña, un buen ejemplo en el boom de la renovación ladrillera, que arrasa con íconos sin pestañar, se plasma a través de la inminente demolición de la Posta del Cangrejo, el emblemático restó y hostería de La Barra, regenteado por la charrúa Ana María Moya, que en sus años gloriosos supo ser refugio de celebridades como Alain Delon, Omar Shariff y Julio Iglesias en los 80. Cuando finalice la temporada nada quedará de ese emblema: se erigirá allí un complejo de departamentos de tres plantas balconeando sobre un mar calmo. Ejemplos como ése se multiplican aquí y allí.

"Contra el progreso nada podés hacer," se lamenta una testigo que vio crecer a La Barra cuando ésta quedaba del otro lado de la "civilización". Por eso hoy la apuesta está cruzando el puente circular de José Ignacio que conecta con Rocha. Aunque los desarrollos allí demoran en arrancar como centros de veraneo con vida propia.

El boom inmobiliario en el Este es también palpable a través de nuevas edificaciones de tipo familiar y de capitales argentinos, campo adentro, y en áreas antes inhóspitas, como Santa Mónica, un barrio con doble vista marítima y a la laguna de José Ignacio, pegado al balneario Buenos Aires. Sin estridencias, del año pasado a éste, las viviendas se construyeron en tiempo récord y hoy Santa Mónica funciona como la expansión que antecede y conecta a La Juanita en la línea marítima y campestre. Otra vez, allí se reeditan los números de ocupación: 95 %.

"Se sabe que en el Este el ladrillo no es solo sinónimo de inversión lo es también de ocupación y en este caso son los profesionales jóvenes, principalmente argentinos, los que le vienen dando un impulso impar a una Punta del Este que, guste o no, se vuelve mucho más inclusiva", graficaron en la intendencia de Maldonado.

Mientras tanto, el "Este" charrúa le saca el jugo a su buena estrella: una temporada con récord de argentinos dispuestos a pasar por alto cualquier devaluación. Han sido muchas las ocasiones cuando el salto cambiario los sorprende en la arena los últimos días del año. A lo sumo, dicen los veraneantes, habrá que restringir consumos. Sol, kilómetros de playa, seguridad y glamour, en el Este, dicen, no tienen precio.