Los mejores shows de danza del año, según los críticos de LA NACION

Constanza Bertolini

1. Hamlet Ruso, de Boris Eifman, por el Ballet del Sodre. Teatro Ópera.

2. La bella durmiente del bosque, por el Ballet Estable del Teatro Colón, con Marianela Núñez.

3. In Spite of Wishing and Waiting, Wim Vandekeybus, FIBA, Teatro Coliseo.

4. La Sylphide, por el Ballet del Sur, con Ludmila Pagliero, en el Teatro Coliseo y Teatro del Lago de Frutillar.

5. Viva Momix Forever, por Momix, en el Teatro Coliseo.

Néstor tirri

1. La bella durmiente, por el Ballet del Colón, con Marianela Núñez.

2. Cuentos de Oriente y Occidente, de Ana María Stekelman y Teresa Duggan, por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.

3. Hamlet Ruso, de Boris Eifman, por el Ballet Nacional del Sodre, Teatro Ópera.

4. Aterballetto, en el Teatro Coliseo.

5. Trilogía Distancia, de Guilherme Botelho por la Compañía Alias y el Grupo de la UNSAM.

Alejandro Cruz

1. ¡Adentro! (versión estudio), de Diana Szeinblum.

2. Lugar monstruo, de Iván Haidar, en El Cultural San Martín.

3. Coreomanía, de Josefina Gorostiza, en el Centro Cultural Rojas.

4. In Spite of Wishing and Wanting, de Wim Vandekeybus, FIBA, Teatro Coliseo.

5. Saliva y ritmo, de Andrea Servera, en el Centro Cultural 25 de Mayo

Laura Chertkoff

1. Letter to a man, de Robert Wilson, por Mikhail Baryshnikov, en el teatro Coliseo.

2. El lago de los cisnes, de Mario Galizzi, por el Ballet del Teatro Colón.

3. El baile, Mathilde Monnier y Alan Pauls,

en el Teatro San Martín

3. Bliss, de Johan Inger, por Aterballetto, en el Teatro Coliseo.

4. Movi, de Brenda Angiel, por la Compañía de Danza Aérea Brenda Angiel, en Aérea Teatro.