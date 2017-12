El mandatario aprovechó la ola de frío para renovar sus cuestionamientos al cambio climático

Trump tuiteó que a EE.UU. "le vendría bien un poco de calentamiento global". Foto: AFP / Mandel Ngan

WASHINGTON / PEKIN.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , pretende cerrar el año igual que como lo vivió: con polémica. El mandatario acudió a Twitter, su canal de comunicación favorito, para aludir a la ola de frío con fuertes nevadas que golpea al norte de la costa Este de ese país con una frase poco afortunada.

"En el este, podría ser la víspera de Año Nuevo más fría de la que se tenga registro. Tal vez nos vendría bien un poco de ese viejo calentamiento global por el que nuestro país, pero no los demás, iba a pagar billones de dólares para protegernos de él. ¡Abríguense!", tuiteó anoche, en un mensaje que recibió 45 mil retuits y 134 mil "me gusta" en doce horas.

In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Trump ha expresado su escepticismo en repetidas ocasiones sobre la ciencia del cambio climático, y dijo que el calentamiento global es una "farsa" que creó China para perjudicar a las industrias estadounidenses.

Poco después de inaugurar su presidencia, Trump anunció su intención por retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París que tiene como objetivo frenar la producción de gases de efecto invernadero. El pacto fijó objetivos para disminuir el ritmo del calentamiento global mediante la reducción de emisiones que contribuyen al derretimiento del hielo ártico, que incrementa los niveles del mar y cambia los patrones climáticos en todo el mundo.

En su tuit, además, el presidente no reconoció la diferencia entre el tiempo y el clima. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas durante un periodo corto, mientras que el clima es un panorama más extenso de los patrones del tiempo.

La agencia meteorológica y climática de Naciones Unidas indicó el mes pasado que 2017 iba camino de ser el año más cálido del que se tiene registro, salvo los afectados por el fenómeno de El Niño, que puede contribuir al aumento de las temperaturas. El año pasado fijó un nuevo récord de temperatura media global.

La ola de frío del norte de EE.UU.. Foto: Jack Hanrahan/Erie Times-News via AP

De Rusia a China

Por otro lado, en una entrevista improvisada el jueves con The New York Times en su club de golf en West Palm Beach, Florida, Trump dijo que cree que el investigador especial Robert Mueller "va a ser imparcial", en referencia a la investigación judicial sobre las interferencias rusas en las elecciones presidenciales del año pasado en Estados Unidos y los supuestos lazos entre colaboradores de la campaña de Trump y Rusia.

La investigación, señaló, hace que Estados Unidos "se vea muy mal y pone al país en una posición muy mala". "De modo que cuanto antes se resuelva, mejor para el país".

Trump también dijo al diario neoyorquino que ha sido "blando" respecto a China en el comercio y se quejó de los envíos de petróleo a Corea del Norte a pesar de las sanciones por el programa nuclear de Pyongyang. "El petróleo va a Corea del Norte. ¡Ese no era mi acuerdo!", declaró.

Más temprano ayer, Trump escribió en Twitter que Pekín había sido "atrapada con las manos en la masa" permitiendo el envío de crudo a Corea del Norte y dijo que tales medidas evitarían una "solución amistosa" a la crisis.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en Pekín. "Hacer mucho ruido sin razón a través de los medios no contribuye a reforzar la confianza mutua y la cooperación", declaró hoy la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!&- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

Hua sostuvo que China, que asegura el 90% del comercio exterior de Corea del Norte, no autorizaba ni a sus ciudadanos ni a sus empresas que violen las resoluciones de Naciones Unidas que restringen las transacciones con el régimen de Kim Jong-un.

La portavoz tildó de "inexactas" las informaciones según las cuales barcos chinos habrían transferido petróleo a navíos norcoreanos.

Un responsable del departamento de Estado estadounidense afirmó el jueves que Estados Unidos tenía informaciones de que "ciertos navíos se dedicaban a actividades prohibidas por la ONU, incluyendo el transbordo de productos petroleros refinados entre dos naves y el transporte de carbón procedente de Corea del Norte".

"Tenemos pruebas de que algunas de las naves implicadas en estas actividades pertenecen a compañías de varios países, incluida China", afirmó el responsable.

Reelección

En su diálogo con The New York Times, el magnate dijo estar convencido de que será reelegido en 2020 "porque al país comenzará a irle bien y volverá a ser respetado".

"Los diarios, las televisiones, todo tipo de medios se hundirán si no estoy, pues sin mí caerán todas las cotas de pantalla", agregó, al enumerar los motivos para ser reelecto. "Es por ello que en principio me tendrían que dejar ganar. Y más pronto o más tarde -probablemente seis semanas antes de las elecciones- me amarán, porque dirán: «por favor, por favor no pierdas Donald Trump»".

Agencias AP, DPA, AFP y Reuters