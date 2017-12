Novak Djokovic retrasa su regreso y genera preocupación: no jugará en Abu Dhabi

El jugador serbio no participará del torneo de exhibición que comienza este viernes

Foto: Archivo

(AFP).- El serbio Novak Djokovic , con dolor en un codo, renunció a participar en el torneo de exhibición de Abu Dhabi, donde este viernes tenía previsto reaparecer después de no haber competido en la segunda mitad de 2017, confirmó su servicio de prensa en Belgrado.

La decisión de ser declarado baja para el torneo podría tener una influencia en el inicio de la temporada y el programa de participación en los torneos. En un comunicado, Djokovic señala que "se tomará una decisión en los próximos días".

"Estoy muy decepcionado por verme obligado a renunciar al torneo de Abu Dhabi. Estos últimos días he vuelto a tener dolores en el codo y, después de una prueba, los médicos me aconsejaron no tomar riesgos, renunciar a esta competición y continuar mis tratamientos", añadió.

Djokovic, de 30 años, aseguró que ahora debe "aceptar la situación actual y esperar los resultados de los tratamientos para poder regresar a las pistas lo antes posible".

El ex número 1 mundial, que ahora figura en el puesto 12 del ranking ATP, no compite desde julio en Wimbledon, cuando sus problemas en el codo derecho le llevaron a dar por terminada su temporada de 2017, con el objetivo de regresar recuperado en 2018.

Djokovic tenía previsto enfrentarse este viernes en la capital emiratí al español Roberto Bautista, número 20 del mundo.

I am terribly disappointed that I am forced to withdraw from the Mubadala World Tennis Classic. Thank you all for your support ?? https://t.co/2ZhtrADXzl&- Novak Djokovic (@DjokerNole) December 29, 2017