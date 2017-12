Me tocó del lado de la mesa navideña que dialoga. Aguardando lo peor, el escenario de mayor aburrimiento, fui testigo de uno de los discursos más sorprendentes que jamás haya escuchado. Incluso tuve que rogarle a mi vecino de silla, de unos 70 años (y a quien nunca había visto), que volviera a comenzar porque quería grabarlo. A seis días de esa noche, este es el extracto riguroso:

"Las religiones o el comportamiento religioso siempre provocan sospechas. Y no estoy hablando de los dogmas clásicos, como el cristianismo, el judaísmo, el protestantismo, el luteranismo, el calvinismo, el hinduismo, el sintoísmo, el islamismo, el taoísmo y algunos «ismos» más. Sino de otros nuevos, solapados, aún sin organización, pero mucho más dañinos, si es que puede haber algo peor. El culto por la salud, la vida sana, el «mantenerse joven», creo que es la nueva religión de occidente, con consecuencias que aún no pueden sopesarse en toda su magnitud...

"Como sea, legiones de personas en el mundo consideran hoy la salud un valor moral, más que una dicha. Y la enfermedad, un pecado, más que una caída en desgracia. Es grave. Muy grave: de una insensibilidad perversa. Los niveles de megalomanía por centímetro cuadrado alcanzan un grado que no podrían haber imaginado ni Napoleón ni Hitler. La transvalorización que vaticinó Nietzsche, justo para esta época de la historia, qué curiosidad, nunca estuvo más clara. Hay que dar la «vida» por la «salud»...

"Toda religión tiene sus rituales y códigos. El saludismo también. Miren si no a todos esos jóvenes, viejos y torpes, calzándose esos feos pantalones de jogging y las zapatillas para participar del «tenkei» (10K). O los miles que ejercen un juego sádico con quienes no aceptan dejar de fumar o de beber. Cuidarse la salud, vivir más y ser joven aparece increíblemente relacionado con el buen temple y la seguridad que deberían transmitir o intentar vender los mejores exponentes de la sociedad. Entre los hombres, frente a la inseguridad general de un género en extinción, el «saludismo» se propaga como la peste. Estos muchachos, ahora, se cuidan, trabajan, ganan mucho dinero -eso dicen- y, como si fuera poco, viven eternamente...

"No hay conversación que me cause mayor aburrimiento que la que gira en torno del cuidado del cuerpo: un elemento, además, que presiento perecedero. Incluso esta nueva religión cuenta entre sus filas a «atletas progresistas» que consideran una gran batalla ganada a las tabacaleras que se haya prohibido fumar. Ellos, pobres imbéciles, corren todas las mañanas o juegan al squash y comen hierbas, mientras el resto de los subnormales toman whisky, se emborrachan, fuman como murciélagos y, para colmo -algo imperdonable-, mueren de vez en cuando...

"Estos señores, los «atletas progresistas», para colmo suelen quejarse del autoritarismo, de la insensibilidad social del sistema y de venenos por el estilo, cuando representan, a esta altura, a la policía más abominable: la que no permite disfrutar del propio ocaso, la del «gatillo Nike fácil»...

"Como dijo un pensador argentino cuyo nombre no recuerdo: «Querer ser saludable en un mundo enfermo es realmente patológico»". Nos pusimos de pie: ¡Felices Fiestas!