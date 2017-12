El lado amable de las aguavivas

JOSÉ IGNACIO.- Salir de Manhattan el viernes que terminan las clases, con varios carriles en los túneles que conectan la isla cerrados por reparación, a paso de hombre y con lo que parecerían ser todas las familias de Nueva York dispuestas a dejar la ciudad, ya es bastante cansador. Luego vienen las 10 horas de vuelo a Buenos Aires. El paso a buscar el coche, los padres, la abuela, las tartas para fin de año, la ida al Buquebus. Cuatro horas manejando hasta destino (sí, podrían ser menos, pero obviamente hay parada para el chivito). Finalmente, con la extrema palidez que grita que se viene del hemisferio norte, a correr a la playa. ¿Lo único que puede arruinar ese momento de gloria? Que haya aguavivas.

Por supuesto, las playas del Atlántico Sur son bastante privilegiadas en ese sentido. En Australia hay días en los que uno sólo se puede meter al agua con traje de goma total porque hay una especie, llamada Malo Kingi, que no sólo puede ser mortal, sino que el dolor lleva a que los pacientes siendo tratados "ruegan a los médicos que los maten, sólo para acabar con todo", explicaron en la Radio Nacional Australiana. En la laguna Mar Menor, en Murcia, en 2002 había tantas aguavivas que los barcos no podían navegar. Suecia, Escocia, Filipinas, California: todas han sufrido apagones intermitentes por invasión de aguavivas que entraron por las cañerías de las plantas de energía nuclear y de carbón. Las plantas desalinizadoras asimismo dejan de funcionar cuando las aguavivas cubren sus filtros. Y ni que hablar de cuánto afectan a la pesca.

Todo esto uno lo aprende con el éxito editorial más inesperado de la temporada en EE.UU.: Spineless. The Science of Jellyfish and the Art of Growing a Backbone. Se trata de un relato autobiográfico de Juli Berwald, una bióloga marina obsesionada por las medusas desde la adolescencia. Berwald busca redimir a las aguavivas de su pésima fama. No lo logra del todo, pero sí hay perlitas que, al menos, hacen que uno matice un poco la forma de verlas.

Algunas especies de aguavivas producen luz, por ejemplo. Osamu Shimomura, un científico japonés, descubrió que esto era gracias a una proteína verde fluorescente que puede insertarse en una célula cancerígena para literalmente iluminar cómo esta trabaja. Junto con otros dos colegas, Shimonura recibió el Nobel de Química en 2008, en lo que Berwald ve como un tributo tanto a la ciencia como a las aguavivas.

También puede ser el alimento del futuro. En muchos países de Asia el aguaviva se come frita como proteína para agregar a la ensalada. Occidente lo está mirando y, desde hace unos años, experimentando con alternativas. Una firma inglesa sacó un helado de aguaviva que brilla en la oscuridad. Sintetizaron la proteína que da luz a las aguavivas y la usaron para lograr un brillo verde cuando la lengua toma contacto con la substancia helada. Parece que es una gran delicadeza. Aun así, y sobre todo estando instalada en las playas del sur del continente, sigo prefiriendo el helado de dulce de leche granizado. Y les puedo tener mayor respeto y agradecimiento a las aguavivas por cómo ayudaron a la medicina. Pero, camino al agua, sigo deseando que nunca aparezcan.