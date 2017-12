De los lectores: cartas & mails

Sociedad Rural

Al renunciar Luis Miguel Etchevehere a su condición de presidente de la Sociedad Rural Argentina, y antes de que asumiera como ministro de Agroindustria de la Nación, la Comisión Directiva de la entidad decidió aprobar una retribución extraordinaria por los años de desempeño como titular de nuestra institución. El ejercicio de la presidencia de la entidad exige la dedicación a tiempo completo, por lo cual en la asamblea de 1993 se resolvió otorgar un honorario en compensación. Todas las decisiones en el ámbito de esta institución privada han sido resueltas por el órgano competente elegido a tal efecto, donde una Comisión Directiva participativa, con diversidad de visiones y opiniones, tomó una decisión legal y transparente.

Próximos a terminar este año, quisiera renovar el compromiso de todos los hombres y mujeres que integramos la Sociedad Rural Argentina, motivados permanentemente por la vocación de trabajar en el desarrollo del campo argentino.

Daniel Pelegrina

Presidente de la Sociedad Rural Argentina

Respeto a las normas

Felicito a Gustavo Noriega y a la LA NACION por habernos alertado sobre el tema sobre el cual preguntó a los especialistas: ¿por qué si el representante del bloque del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, no aceptó votar, con otros legisladores, al presidente de la Cámara de Diputados, deben estos sentarse en sus bancas? ¿A un jugador de fútbol que no acepta la autoridad del referí se le permite ingresar a la cancha?

Roberto G. Helguera

Recuerdo de 2001

Leyendo la carta del lector Claudio Ramos Thomas del martes 26 del actual, en la que recrimina a la diputada Victoria Donda por sus expresiones agresivas y el "caceroleo" durante la sesión del 18 de diciembre, vino a mi memoria cuando, recién electa en 2007, reconoció que en diciembre de 2001, junto a un grupo de jóvenes militantes, habían ingresado violentamente al Congreso, roto una puerta e incendiado un sillón. Parece que el zorro pierde el pelo, pero no las mañas...

Marta Escobar

Abrazos

Hemos visto por TV, con mucha tristeza e indignación, a integrantes del Frente Renovador -Solá, De Mendiguren y Camaño- a los abrazos no sólo con los kirchneristas Rossi y Kicillof, sino con el trotskista Del Caño. Tenía razón el presidente Macri de no aliarse con Massa. Ni hablar de los deplorables comportamientos -destituyentes- de Donda y Moreau.

Carlos Figueiras

Sampaoli

Señor Sampaoli, qué grande le queda su cargo de director técnico del seleccionado argentino de fútbol.

Roberto Benito

Metáfora

Sampaoli, técnico de la selección de fútbol que nos representará en el Mundial de Rusia, se declaró públicamente simpatizante del movimiento "nacional y popular", que encarna el kirchnerismo. Su actitud y sus dichos, totalmente condenables y despreciables, hacia el agente del orden que cumplía su deber, en dudoso equilibrio etílico, constituyen una perfecta metáfora de la hipocresía que representó y representa esa seudoideología política. Sus disculpas, muy bien ensayadas, no las cree nadie.

Gustavo Oscar Colla

Estado gigantesco

Éramos tan prósperos antes de 1935, cuando no teníamos un Banco Central ni tantos economistas. El problema es el Estado elefantiásico que tenemos y los miles de economistas que nos aburren con sus diversas teorías, casi todas incompatibles entre sí. Dios nos libre de ellos.

David G. Blundell Parsons

Sistema de sheriffs

¿Por qué insistir en un camino que no conduce a ningún lado? En temas de seguridad de las comunas tal vez tengamos los mejores investigadores y policías, pero lo que falla es el sistema. Las nuevas policías comunales deberían ser dirigidas en su vértice (auditoría, control de gestión, relaciones públicas con la comunidad, administración, etcétera) por vecinos idóneos en gerenciamiento, elegidos por los mismos ciudadanos y no delegados del poder político, para evitar posibles corporativismos y nepotismos, buscando la excelencia del servicio. ¿Qué estamos esperando? ¿Acaso no vemos que cada día hay más delitos de todo tipo que afectan a los vecinos? Intentemos -al menos como prueba piloto en alguna comuna- el sistema de sheriffs electos que existe en los Estados Unidos y que tan buen resultado ha dado en el manejo de la seguridad vecinal (county police), coordinados y bien articulados con las policías estatales (aquí, provinciales) y las fuerzas federales. Una comisión de legisladores, jefes policiales, juristas y vecinos debería estudiar el know how de este sistema en los EE.UU. para su eventual aplicación aquí.

Pedro Sylvester

Descansos en AA

Acabo de leer en The Wall Street Journal -desde ya le doy credibilidad al artículo- que el tiempo de descanso tras un vuelo de ocho horas y media y cruzando cinco husos horarios es para las tripulaciones de Aerolíneas Argentinas de 36 horas. Ese período, para otros países de América latina y la comunidad europea, es de 12 horas, y para los EE.UU. es de 14 horas.

¿Y todavía se atreven a hacer paros salvajes?

Sergio Ohanessian

Smart

Otra Navidad en la cárcel y ello se sufre, los años que pasan no producen acostumbramiento, máxime cuando su encierro obedece a una tremenda injusticia y son víctimas de una política de odio y venganza. Si bien son más de 2000 los presos políticos, y ya han muerto 430 en cautiverio, hay un caso por demás emblemático, el del doctor Jaime Smart, de 83 años, persona íntegra, perseguido porque no le perdonan haber pertenecido a la Cámara Federal en los años 70, donde demostró todas sus capacidades de juez probo y exigente en el cumplimiento de los derechos y garantías para con los terroristas detenidos, por más aberrantes que fueran los crímenes cometidos. En tres oportunidades le fue concedida la prisión domiciliaria, pero siempre, a último momento, un juez corrupto se lo impidió inventando una nueva causa, agregando una tortura adicional a este sufrido patriota.

Alberto Solanet

Motos sin control

¿Hasta cuándo vamos a permitir los vecinos y el gobierno de la CABA que las motos atraviesen en forma irresponsable y criminal los semáforos en luz roja a cualquier hora y en cualquier lugar sin ninguna sanción? ¿Cómo es posible que para estos vehículos no exista la velocidad máxima y como saetas en forma sorpresiva y suicida zigzagueen entre los vehículos que respetan las señales lumínicas para adelantarse y no esperar la luz verde? El gobierno porteño dispone ahora de la policía, que a su vez tiene motocicletas. ¿Por qué no se dispone, como sería lógico, la persecución y el alcance de aquellas motos que se burlan de las normas elementales de tránsito? El jefe de gobierno se equivocaría si supusiese que el resultado de Cambiemos en la CABA fue un aval a su gestión. Fue para Macri y para Carrió. No se equivoque, Rodríguez Larreta.

Armando Julio Loureiro

Animales y pirotecnia

Vivimos en una sociedad donde la supervivencia y la dignidad de los animales está permanentemente amenazada. Muchas veces son arrastrados en nuestros errores, convirtiéndose en nuestras víctimas inocentes. Como cada año, con las fiestas vuelve la polémica sobre la pirotecnia, los anuncios comerciales que la promueven; los consejos de los médicos, bomberos y veterinarios en caso de accidentes; las quemaduras, los incendios y demás, y las -pocas- prohibiciones para su uso y comercialización. Inevitablemente se termina con un importante saldo de heridos en las guardias de los hospitales, y muertos. La otra realidad, la de los animales, no es mejor. Aterrorizados por los estruendos, huyen despavoridos perdiendo el rumbo, mueren de susto o son arrollados en las rutas. Muchas familias, desesperadas, deben ir en búsqueda de sus queridos compañeros. ¿Qué es lo que hace que volvamos a repetir cada año el mismo error? Pensemos entonces en los animales, ya que de nosotros dependen y poco pueden elegir, aunque sea con el sólo fin de agradecerles tantos momentos de lealtad, alegría o placer. Dejemos de lado unos pocos minutos de diversión en pos de una convivencia armoniosa y amable con todas las criaturas, como nos pide el papa Francisco. La Argentina necesita más que nunca de pequeños gestos cotidianos que trasciendan el mero instante, la diversión, "el entretenimiento", para ir construyendo "la verdadera Patria grande". Aquella en la que todas las criaturas podamos convivir con más amabilidad y respeto.

Isabel de Estrada

Presidente Fundación Zorba

Publicidad ofensiva

Vivimos en un país libre, pero ¡cuánto nos cuesta a los argentinos asumir nuestra libertad con responsabilidad! Esto es especialmente cierto respecto de la libertad de expresión. Recientemente abrió sus puertas en Mar del Plata un bar para jóvenes; una de sus publicidades remeda la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se levanta la falda en un gesto sensual y provocador. ¿Sabrán los propietarios del nuevo local que, con esa imagen, han herido la sensibilidad de los católicos marplatenses?

Juan Martín Molinari

En la Red

Río Gallegos: protestas, una herida y desalojo frente a la Legislatura

Facebook

"¡Esto es el kirchnerismo! ¡Destruye todo lo que toca! Casi treinta años ininterrumpidos en Santa Cruz la dejaron en bancarrota" - Osvaldo Hugo Fernández

"Ahí si que fue «violenta represión». ¿Donde están la CIDH, Grabois, Vera, Moreau y demás?" - Germán Baum

"Es el efecto K. Pero la señora Cristina habla en Buenos Aires como si hubieran hecho todo bien" - Jorge Alberto Giecco

