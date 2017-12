Báez va a juicio por el lavado de US$ 60 millones de la corrupción

El empresario santacruceño será juzgado con otros 24 acusados, entre los que están sus cuatro hijos, este caso podría unificarse con Hotesur, Los Sauces y con el de las irregularidades en la obra pública

La primera gran causa de corrupción que investiga al empresariado kirchnerista va a juicio oral. El juez federal Sebastián Casanello dio ayer por cerrada la instrucción y elevó el expediente por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Es el caso del video de La Rosadita, de los millones "físicos" desparramados sobre la mesa de una financiera, una causa récord, en la que se incautaron activos por 3000 millones de pesos.

La elevación no incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, que hasta el momento no fue citada en este expediente. El juez ordenó medidas para investigarla. Ella, además, está ligada a la génesis de la maniobra.

De acuerdo con el juez, los millones que lavó Báez tienen origen en la asignación delictiva de obra pública que investiga el juez Julián Ercolini, que la procesó, junto con Báez, acusada de asociación ilícita y fraude.

Preso desde hace un año y ocho meses, Báez fue amigo cercano de Néstor Kirchner, socio de la familia y el principal contratista de obra pública de Santa Cruz. En esta causa, Casanello y la Cámara consideraron probado que sacó del país 60 millones de dólares de origen ilegal.

Junto con Báez, irán a juicio otros 24 procesados, incluidos sus cuatro hijos; su abogado, Jorge Chueco, y su contador, Daniel Pérez Gadín. También, Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que fueron quienes contaron en TV cómo giraban el dinero al exterior por un circuito negro.

Casanello firmó la elevación a juicio de la causa a última hora de ayer. Como la Justicia ya entró en feria y la oficina de sorteos estará cerrada todo el mes, recién en febrero se sabrá qué tribunal oral va a juzgar a Báez y sus presuntos cómplices.

Quienes tienen prisión preventiva en esta causa son, además de Báez, Pérez Gadín y Chueco. Los tres están alojados en la cárcel de Ezeiza y tienen embargos sobre sus bienes de 10.500 millones de pesos.

En abril próximo, Báez cumple dos años preso. La ley establece que ese es el máximo permitido para una prisión preventiva y que ese plazo es sólo prorrogable por un año más. Si bien no está regulado cuándo tiene que hacerse el juicio oral, no debería demorarse porque las causas con detenidos tienen prioridad.

La Cámara Federal adelantó que es probable que en la etapa de juicio este expediente termine unificado con otras causas que están emparentadas, como la de obra pública (presunto delito precedente de este lavado) y los casos Hotesur y Los Sauces, que investigan si los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner fueron también vehículos para reciclar el dinero sustraído de las arcas públicas.

El expediente que ayer fue elevado a juicio investiga un lavado de dinero agravado por "habitualidad". La maniobra incluía un fraude fiscal que permitía "ennegrecer" el dinero, que era expatriado por cuevas financieras y tenía como destino sociedades y fundaciones offshore. Según las pruebas de la causa, 30 millones de dólares volvieron al país a través de la firma Helvetic y no se descarta que buena parte del resto siga en el exterior.

Báez siempre negó ser el dueño de Helvetic, pero Chueco y Pérez Gadín manejaron sus cuentas. Según Báez, Helvetic decidió participar junto con Austral Construcciones -la empresa principal del grupo Báez- de una licitación para construir represas en el sur. Siempre según el relato del empresario, fue por eso que Helvetic giró fondos a Austral. Pero las obras no les fueron adjudicadas y, de todos modos, Helvetic nunca reclamó el dinero, que se lo quedó la compañía de Báez.

En la reconstrucción de la ruta del dinero fue clave la declaración de Fariña, que tiene estatus de arrepentido en esta causa. Él y Elaskar fueron quienes, con sus declaraciones al programa PPT, motivaron en 2013 la apertura de esta causa. Contaron frente a las cámaras cómo habían sacado el dinero del país, pero cuando los citó la Justicia se desdijeron y afirmaron que había sido todo una "versión guionada".

En abril de este año, Fariña volvió a admitir el lavado. Declaró ante el juez y el fiscal Guillermo Marijuan, y pidió los beneficios del "arrepentido". Su relato fue útil para reconstruir el camino de los capitales; habló de cuevas, financistas de la city, sociedades y fundaciones. Después, la Justicia obtuvo documentos en Suiza que confirmaban las maniobras.

Los acusados que ayer fueron elevados a juicio son todos los que tenían sus procesamientos confirmados por la Cámara Federal. Los activos millonarios incautados en este caso incluyen estancias, autos de lujo, dos aviones que el juzgado entregó al Ministerio de Seguridad y a un organismo que investiga accidentes, cientos de máquinas que se asignaron a Vialidad y libros incunables que hoy están en la Biblioteca Nacional.

Protagonistas del proceso judicial

Lázaro Báez, empresario

La Justicia demostró que lavó 60 millones de dólares mediante un circuito negro de financieras y paraísos fiscales. También descubrió que es dueño de propiedades y activos por $ 3000 millones El empresario quedó detenido en abril de 2016 cuando aterrizaba con su avión privado en San Fernando. También fueron procesados sus cuatro hijos, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín

Sebastián Casanello, juez federal

En una causa récord, por el número de bienes incautados, destrabó la trama del lavado tras el video de La Rosadita, donde los allegados de Báez contaban millones de billetes. Consiguió colaboración de Suiza para desentrañar la maniobra. No citó a indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero ordenó ahora medidas para investigarla que habían sido sugeridas por la UIF

Cristina Kirchner, senadora nacional

La ex presidenta no fue elevada a juicio en esta causa, si bien la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción insisten en que debe ser indagada porque Báez sería su testaferro El origen del dinero negro de Báez, según el juez, tendría su génesis en el otorgamiento irregular de la obra pública durante la gestión de los Kirchner. Para el juez eso es materia de investigación de otro caso

Cronología del circuito de dinero negro

Abril de 2013

Fariña y Elaskar en televisión

En Periodismo Para Todos (PPT), los financistas Fariña y Elaskar revelaron las maniobras de lavado con la financiera SGI

Marzo de 2016

Video de La Rosadita y detención

Se difunde un video en el que se ve al hijo de Báez y a otros allegados contando dinero en SGI. Báez es detenido el 6 de abril, cuando aterrizó con su avión privado en San Fernando

Junio de 2016

Información desde Suiza e indagatorias

Los cuatro hijos de Báez son citados a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero luego de descubrir que tienen cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y Uruguay

Diciembre de 2017

Elevación a juicio oral

El juez Casanello dio por concluida la etapa de instrucción y resolvió elevar el caso a juicio oral con 25 procesados