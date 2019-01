Las grandes actrices francesas le brindaron su apoyo a Catherine Deneuve

Huppert, que apoyó el movimiento MeToo, esta de acuerdo con su colega en no "meter todos los problemas de la mujer en un mismo cesto" Fuente: Archivo

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 23 de enero de 2018 • 19:20

En pocas ocasiones se reúnen tantas estrellas del cine francés en un mismo lugar, salvo el festival de Cannes. Así que los encuentros Unifrance, un fin de semana en que los directores e intérpretes del cine francés se encierran en un hotel de París para promocionar sus películas ante la prensa europea, es un buen lugar para escuchar a las estrellas como Juliette Binoche , Marion Cotillard , Isabelle Huppert , Fanny Ardant o Mathieu Amalric opinar sobre la actualidad. Y es esta misma, la que está marcada por el movimiento Time's Up, #MeToo, y la réplica que surgió en Francia , cuando apareció una carta publicada en el diario Le Monde firmada por conocidas personalidades de la cultura francesa, como la actriz Catherine Deneuve , la escritora Catherine Millet y otras tres mujeres más, contra el "puritanismo" sexual que ha desatado el caso Weinstein .

"La violación es un crimen. Pero la seducción insistente o torpe no es un delito, ni la galantería una agresión machista", afirmaban las autoras de este manifiesto publicado en Le Monde. " Desde el caso Weinstein se ha producido una toma de conciencia sobre la violencia sexual ejercida contra las mujeres, especialmente en el marco profesional, donde ciertos hombres abusan de su poder. Eso era necesario. Pero esta liberación de la palabra se transforma en lo contrario: se nos ordena hablar como es debido y callarnos lo que moleste, y quienes se niegan a plegarse ante esas órdenes son vistas como traidoras y cómplices", defienden las firmantes, que lamentan que se haya convertido a las mujeres en "pobres indefensas bajo el control de demonios falócratas".

Recordemos que Deneuve tuvo que matizar su firma al manifiesto. El pasado lunes 15 publicó una carta en el diario Libération, en la que subraya su condición de "mujer libre" que pretende seguir siéndolo. "Saludo fraternalmente a todas las víctimas de actos odiosos que puedan haberse sentido agredidas por esta tribuna publicada en Le Monde, solo a ellas les presento mis excusas", aseguraba. "Evidentemente, nada en el texto pretende presentar el acoso como algo bueno. Si así fuese, no lo habría firmado".

Marion Cotillard fue otra de las que apoyó la carta publicada en Le Monde por el grupo de mujeres liderado por Catherine Deneuve Fuente: Archivo

En París, Juliette Binoche , Isabelle Huppert , Fanny Ardant y Marion Cotillard , otro cuarteto de estrellas del cine francés, dieron su opinión sobre el cruce de manifiestos en sus charlas con la prensa. Binoche se remitió a sus declaraciones en Le Monde, donde contaba que había sufrido tres agresiones sexuales a lo largo de su vida (a los 7, a los 18 y a los 21 años), pero que nunca había sufrido acoso por Harvey Weinstein .

"Me parece importante diferenciar las cosas, no caer en persecuciones, porque hay que huir de fanatismos", comentó la actriz en una entrevista del diario El País. Aseguró sentirse instintivamente a favor de sus compañeras de profesión acosadas, aunque afirmó que era importante entender los grados y los matices, en una frase que dio a entender su apoyo tácito a las declaraciones de Deneuve.

Más contundente fue Fanny Ardant, un lustro más joven que Deneuve, aunque parte de su generación: "Apoyo sus declaraciones, apoyo a las mujeres acosadas, pero de ahí no podemos pasar a persecuciones ni a puritanismos". Marion Cotillard , en cambio, se declaró en total acuerdo con Time's Up. "Me siento parte integrante del #MeToo, de sus reivindicaciones, de su lucha". Cotillard declaró hace unos días en The Hollywood Reporter que no volvería a repetir con Woody Allen, con quien colaboró en Medianoche en París: "No creo que suceda porque la experiencia que tuvimos juntos fue muy rara. Admiro su trabajo, pero no tuvimos conexión en el set de filmación".

Finalmente, ayer Isabelle Huppert afirmó, tras rechazar una pregunta previa sobre #MeToo, que no se podían mezclar las cosas: "Estuve en los Globos de Oro y fui de negro, que por cierto para la alfombra roja es un color elegante, porque creo en la lucha contra el acoso. Yo nunca lo he sufrido y siempre he luchado por mi puesto como actriz. Pero creo que no podemos meter todos los problemas en el mismo cesto: la igualdad salarial es una cosa, la seducción otra, los acosos sexuales otra... Mezclar los asuntos las conlleva confusión".