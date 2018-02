Trivia: ¿Cuánto sabés de The Walking Dead?

24 de febrero de 2018 • 00:45

The Walking Dead es una serie adictiva. Sí, aunque su título puede generar el rechazo inmediato de quienes detestan las historias de zombies o evitan ver cadáveres ambulantes en descomposición y sesos derramados. No obstante, quienes le dan una oportunidad a esta historia postapocalíptica, descubren minuto a minuto que la tira trata de resciliencia, de estrategias de supervivencia, de poder y batalla; de resolución y planteo de conflictos; en definitiva, de relaciones humanas. Y muchos llegan a la conclusión de que la civilización no es ni más ni menos que un acuerdo para que no nos comamos entre todos. Los muertos vivos, entonces, pasan a ser sólo un pretexto para hablar sobre el ser humano y su desafío por no desaparecer de la faz de la tierra.

La serie, que debutó en 2010, estrenará nuevos capítulos de su octava temporada mañana por canal FOX Premium. Vos, que sos de los que dejaron a un lado los prejuicios para seguir las aventuras de Rick Grimes, ¿Cuánto sabés de The Walking Dead?