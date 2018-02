Calendario de shows: qué podés ver en marzo

Bianca Pallaro SEGUIR 22 de febrero de 2018 • 00:58

Marzo es un mes musical: más de 100 artistas destacados de todo el mundo se preparan para tocar en múltiples estadios y centros de Buenos Aires. El público argentino, conocido por su entusiasmo y calidez, refuerza la expectativa y acompaña la ola de conciertos con la exhaustiva compra de entradas para ver a sus ídolos. Se espera con ansiedad la llegada de varias leyendas que atraviesan distintos géneros musicales y que facilitan una multiplicidad de propuestas para cada gusto y estilo.

Foo Fighters y Queens of Stone Age

Las dos bandas unen sus fuerzas para brindar un poderoso recital el 7 de marzo en el Estadio de Vélez Sarsfield. Nos visitarán con sus recientes y exitosos discos publicados en 2017. La agrupación comandada por Dave Grohl dio a conocer su noveno material, Concrete and Gold, el pasado 15 de septiembre, mientras que el grupo liderado por Josh Homme lanzó su séptimo álbum Villains el 25 de agosto.

Si bien ya se agotaron las entradas para el sector Campo, aún quedan disponibles Plateas desde $1430 en adelante y se pueden adquirir a través de Allaccess.

Foo Fighters - The sky is a neighborhood 4:7

Video

Katy Perry

La artista pop comenzará su gira por Latinoamérica el 8 de marzo en Santiago de Chile, para luego presentarse en Buenos Aires el 11 del mismo mes. El show se realizará en el Club Ciudad de Buenos Aires, repasará sus más grandes hits y su último álbum WITNESS, que lleva el mismo nombre que el tour.

Es la tercera vez que la cantante llega a la Argentina. Pero este show asegura distinguirse por sus efectos especiales, brillos y colores flúor, fuegos artificiales, escenografía gigantesca y coreografía ardiente. Garantiza sumergir al espectador en un mundo de fantasías que logrará el efecto de asombro que tanto caracteriza a Perry.

Tendrá como invitada especial a Lali Esposito y las entradas pueden comprarse a través de Livepass. Los dos sectores disponibles son "Campo General" a $1250 y "Campo Preferencial" a $2500.

Katy Perry - Swish Swish (Official) ft. Nicki Minaj 6:24

Video

Phil Collins

Tras veintitrés años de su única presentación en la Argentina y luego de romper con su promesa de retirarse de la música, el ex integrante de Genesis tocará el 19 de marzo en el Estado Instituto de Córdoba y el 20 en el Campo Argentino de Polo .

Con más de 100 millones de álbumes vendidos, su regreso a los escenarios promete un evento histórico imperdible que contará con la presencia de The Pretenders como banda invitada.Además se espera que el legendario músico británico presente varios de sus Hits:"Easy Lover", "You Can't Hurry Love", "You'll Be in My Heart", "Separate Lives", "Two Hearts", entre otros.

Las entradas para el show de Buenos Aires están agotadas, pero aún se pueden comprar para el recital de Córdoba. El valor más accesible es de $1850 en Platea Cabecera y la más costosa alcanza los $4480 en el Campo VIP.

Phil Collins - You'll be in my heart 4:7

Video

Patti Smith

La madrina del Punk vendrá a la Argentina por segunda vez y se presentará en el Centro Cultural Kirchner el 28 de febrero y el 1 de marzo. Smith llega como parte de una producción de la Fondation Cartier pour l'art contemporain y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

En la primera aparición recitará poesía junto con su histórico tecladista Tony Shanahan y contará con invitados como el director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, y el artista plástico Guillermo Kuitca.

En cambio, el 1 de marzo dará un concierto con temas que atravesarán las distintas etapas de su carrera y que contará con la participación de grandes músicos invitados; el organista Matías Sagreras, el cellista Patricio Villarejo y el guitarrista Jimmy Rip.

Las entradas para apreciar a la artista estadounidense son gratuitas y están a disposición a partir del jueves 22 de febrero en Sarmiento 151, hasta agotar la capacidad de la sala. Se pueden retirar hasta dos entradas por persona.

Patti Smith - Looking for you (Was I) 3:52

Video

Lollapalooza Argentina 2018

El festival del año celebrará su quinta edición en el país, pero por primera vez se extenderá en tres jornadas. Una vez más, será una experiencia de pura música, arte y gastronomía del 16 al 18 de marzo. Participarán más de 100 bandas que tocarán en 5 escenarios instalados en el Hipódromo de San Isidro.

Entre los Headliners figuran:

Día 1: Red Hot Chili Peppers, Imagine Dragons, Chance The Rapper, Hardwell, Royal Blood, Anderson Paak and the free Nationals, Las Pelotas, El Dante, DVBBS y Camila Cabello.

Día 2: The Killers , Lana del Rey, Wiz Khalifa, DJ Snake, Liam Gallagher, Khalid, Damas Gratis, Yellow Claw, Mac Miller, Mac Demarco, Metronomy y The Neighbourhood.

Día 3: Pearl Jam, LCD Soundsystem, Kygo, The National, David Byrne, Galantis, Bajofondo, Dillon Francis, Tyler, The Creator, Emmanuel Horvilleur, Milky Chance y Volbeat.

Los sideshows se realizarán en distintos teatros de Buenos Aires y los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a sus ídolos en formato íntimo.

Hace un par de semanas comenzó el canje y envío de las pulseras que se podrán cargar con dinero. Se recomienda hacer el trámite por Internet ya que sólo se utilizará esta forma de pago. El sistema permite evitar llevar dinero en efectivo y ahorrarse las largas filas en el lugar.

Aftermovie 2017 - Lollapalooza Argentina 6:3

Video

Depeche Mode

La banda inglesa regresa al suelo argentino el 24 de marzo en el Estadio Único de La Plata. Tras una masiva gira en Europa y Norteamérica, el Global Spirit Tour por América Latina comienza en Ciudad de México el 11, sigue por Bogotá, Lima, Santiago de Chile hasta llegar a Buenos Aires.

El recital tendrá como foco su décimo cuarto álbum, editado el año pasado y producido por James Ford. El disco conserva la innovación musical pero con un tono lúgubre orientado a lo que está pasando en el mundo.

El recital tendrá como invitada especial a Juana Molina y las entradas van desde $1440 en adelante.

Depeche Mode - Going Backwards (Highline Sessions) 5:42

Video

Daddy Yankee y Ozuna

Los artistas puertorriqueños compartirán el escenario el 10 de marzo en el Estadio de GEBA. Será un show inolvidable a puro ritmo del reggeatón que comenzará a las 19hs y estará acompañado de DJ, Food Trucks y un espacio cervecero.

Cada uno cantará sus propios hits y juntos presentarán el tema que produjeron juntos, "Rompe Corazones" que tiene más de 360 millones de vistas en YouTube y se convirtió en un rotundo éxito para los fanáticos del género.

La Rompecorazones - Daddy Yankee ft Ozuna 3:40

Video

Las entradas se compran a través de Top Show y están desde $1300 en adelante. La Platea Numerada ya está agotada, pero aún están disponibles los accesos al Campo Vip y Campo General.