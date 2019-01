Retegui explicó por qué dejó de ser el DT de los Leones

Carlos Retegui , el técnico que llevó a Los Leones a la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Río 2016 en hockey sobre césped y que renunció a su cargo el último sábado, contó hoy que se quedó sin energía por lo que, reflexionó: "Si no estoy a full, me tengo que ir".

"Estoy tranquilo y aliviado, era una decisión que venía pensando hace tiempo sobre todo finales Liga Mundial en diciembre. Lo pensé con la cabeza y con el corazón y pesó más la cabeza", explicó "Chapa" Retegui en diálogo con TyC Sports.

"El motivo es que siempre exigí a los chicos que dejaran lo mejor en cada pelota, en cada pasada, en cada barra que levantaban... y yo hoy no puedo dejar lo mejor de mí porque mi cabeza está en otros proyectos. Me quedé sin energía y lo mejor es irme", agregó el entrenador de 48 años.

Retegui, quien fue técnico de Las Leonas (campeonas mundiales y plata olímpica) y después de Los Leones, a quienes llevó por primera vez en la historia a lo más alto del podio olímpico y a ser el seleccionado número uno del ranking internacional, afirmó que "si quiero lo mejor para el equipo, me tengo que ir".

Aunque faltan diez meses para el Mundial, Retegui consideró: "Me pareció que era el momento. Soy muy pasional y muy sensible, a pesar de que parece que me llevo el mundo por delante. Mis últimos 30 años los viví para la Selección. Me cansé de ser el 1 y de planificar todo, creo que desde otro lugar les puedo dar más".

Para el "Chapa", al seleccionado de varones "tiene que venir alguien con la energía intacta, la camiseta argentina está por encima de todo y yo no le quiero fallar. Los jugadores me pidieron que siga hasta el Mundial, pero creo que tiene que venir alguien que sea un huracán de fuerza".

La Confederación Argentina (CAH) le ofreció el cargo de Retegui a Alejandro Verga, quien se encuentra dirigiendo un equipo en Holanda, pero no aceptó.

Sorpresa por Verga

"Me sorprendió la declinación de Alejandro Verga a ser el técnico del campeón olímpico y número uno del ranking, porque acá le daban todo y las conversaciones estaban muy avanzadas", dijo Retegui.

El ex jugador de San Fernando admitió que la dirigencia "me ofreció ser head coach y está avanzado porque es algo diferente, es un cargo más analítico". Y también señaló: "Me encantaría ser entrenador de fútbol. Yo creo que se puede hacer lo que hice en el hockey en otro deporte y me encanta pensar en proyectos para ayudar a todo el deporte argentino".

"Lo único que tengo para decir es gracias. Gracias a toda la dirigencia, a todos los jugadores. Yo tengo pintada la camiseta de la Selección, pero en estos momentos necesito tiempo con mis hijos y para mí", agregó el Chapa.

"Mateo vive conmigo y también está con sus proyectos y lo quiero acompañar. A los 18 años lo llamaron para el banco de la Primera de Boca nada menos y yo estaba en la India. Esa fue una de las cosas que me llevó a tomar esta decisión. Si no puedo estar a full, me parece lo mejor para todos", concluyó.

Télam